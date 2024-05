"Rozhodla chyba ve druhé minutě, kdy jsme dostali po naší standardce z protiútoku gól. Udělali jsme jasnou chybu a soupeř šel sám na brankáře od půlky hřiště. Myslím si, že rozhodla i kvalita, že týmy jako Sokolov jsou jinde než my," prohlásil kapitán tachovského mužstva Jan Viterna.

Nerozpadl se vám plán, s kterým jste nastoupili do zápasu?

Určitě se to prvním gólem změnilo, protože jsme chtěli hrát ze zajištěné defenzivy, abychom nedostali gól a vyráželi do protiútoků. Pokud dostanete ve druhé minutě gól na 0:1 a v 16. minutě na 0:2, tak se hraje jinak. Museli jsme otevřít hru a pak se projevila kvalita Sokolova, který potrestal každou naši chybu.