Páteční déšť zchladil půdu před ostře sledovaným divizním soubojem mezi domácími Rokycany a Mýtem, který skončil nakonec remízou 0:0. „V prvním poločase měly více ze hry Rokycany, ve druhém naopak my. Šance byly na obou stranách. Byl to souboj gólmanů. Houdek i Vild předvedli několik výborných zákroků. Bod ze hřiště soupeře rozhodně bereme, zvláště když se nám v Rokycanech poslední dobou nedařilo,“ byl spokojený trenér Mýta Luboš Vašica.

FC Rokycany - Slavoj Mýto 0:0Zdroj: Deník/Václav Havránek

Zklamání naopak bylo cítit ve slovech rokycanského kouče Milana Dejmka. „Bod je pro nás málo. Mohli jsme se na Mýto dotáhnout. Myslím si, že jsme těch vyložených příležitostí měli o něco více. V koncovce se ale trápíme od začátku sezony. Ta nás zatím svazuje. Do šancí se dostáváme pravidelně, ale na jejich proměňování musíme zapracovat,“ je si vědom lodivod celku z Husových sadů.

Už před zápasem zvířilo saze, že mýtský Karel Vileta nebude moci do toho zápasu nastoupit. Šikovný záložník hostuje ve Slavoji právě z Rokycan, které si daly podmínku, že nesmí nastoupit do vzájemných zápasů.

„Rozhodně to nebylo tak, že bychom se Karla báli. Chtěli jsme předejít ale tomu, aby na hřišti zbytečně ještě více nehýřily emoce. Bohužel se stalo něco, co bych nerad komentoval. Vzhledem k tomu, co ale prohlašoval, jsem byl původně pro to, aby celý půl rok klidně nehrál,“ říká k celé situaci Milan Dejmek.

Petřín nestačil na ambiciózní Lom. Rozhodl Musiol

První porážku v letošní sezoně musel skousnout Petřín. Plzeňané prohráli se silným Lomem těsně 0:1. „Je to ztráta. Byli jsme většinu zápasu aktivnější a vypracovali jsme si i několik gólových šancí. Bohužel jsme ani jednu z nich neproměnili. V závěru jsme mohli srovnat z penalty, ale ani tu jsme nevyužili,“ litoval kouč Petřína Radek Vodrážka.

5. kolo FORTUNA divize A: Petřín - Lom 0:1.Zdroj: Vlaďka Štychová

Ambiciózní Přeštice získaly v sobotu v Hořovicích jen bod po remíze 1:1. „Přijeli jsme a hlavní hřiště bylo pod vodou. Hrálo se tak na malé umělce. Domácí zcela rezignovali na nějakou kombinaci a pouze nakopávali balony dopředu. Dostali jsme se sice do vedení, hráli jsme dobře, ale bohužel jsme nepřidali druhou pojišťovací branku. Bylo to o proměňování příležitostí, v tomto ohledu jsme zklamali. Soupeř naopak přitlačil a v závěru srovnal. My už jsme nebyli schopní na to zareagovat. Z tohoto pohledu je to ztráta,“ vysvětloval přeštický trenér Stanislav Purkart.

Čekání na vítězství ukončili fotbalisté Doubravky. Svěřenci Zbyňka Kočího po tuhém boji přetlačili Soběslav 1:0. „Podali jsme zodpovědný výkon. Nebyl to po fotbalové stránce zrovna pěkný zápas, ale v našem případě účel světí prostředky. Vycházeli jsme z obrany a povedlo se nám udeřit z brejku. Bohužel další gól jsme nepřidali a strachovali se až do konce. Soběslav měla také šance, ale podržel nás brankář Janiš. Ohromně cenné vítězství,“ mohl být spokojený plzeňský trenér Zbyněk Kočí.

Klatovy se výhrou v Berouně vyšvihly na druhé místo

Slavit mohli také v Klatovech, které udolaly neoblíbený Beroun 2:0. „Jsme moc rádi, že jsme v Berouně konečně vyhráli. A také jsem rád, že se tentokrát rozhodovalo na hřišti a ne v zákulisí,“ připomněl Michal Hoffmann loňský zápas, jenž se odehrával za hodně zvláštních okolností.

Rokycany – Mýto 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Kříž. ŽK: 4:3. Diváci: 500. Sestava Rokycan: Houdek – J. Matas, Jan Hereit, Koranda, Glazer, Procházka, Plzák (56. M. Černý), Lehký (73. Rybař), Vaščák, Kramer (85. T. Zajíček), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek. Sestava Mýta: Vild – Jiří Hereit (81. Pecháček), Staněk, M. Brož, Brudna (29. Renza), Lávička, D.Skopový (68. Nedvěd), Frizoni, Buršík, Martin Patrovský, Jánský (81. Grambal). Trenér: Luboš Vašica.

Beroun – Klatovy 0:2 (0:1)

Branky: 45. a 87. z penalty Presl. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 4:6. ČK: 52. Prančl (Klatovy). Diváci: 80. Sestava Klatov: Novák – Rajtmajer, Presl, Marek (46. Mészáros), Janda, Krejčiřík, J. Zajíček (63. Brabec), Vacek, Sojka, Lukeš (86. Sedláček), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Doubravka – Soběslav 1:0 (1:0)

Branka: 14. Marek Patrovský. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Sestava Doubravky: Janiš – M. Nový, Světlík, J. Trojanec (90+3. M. Paul), Marek Patrovský (73. Šural), Řehoř (46. Kalina), Roubal (90. M. Uzlík), Rozboud, Künstner, Novák, Krejčí. Trenér: Zbyněk Kočí.

Hořovice – Přeštice 1:1 (0:1)

Branky: 77. Pyšek – 35. Přibáň. Rozhodčí: Procházka. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Sestava Přeštic: Jaroslav Rojík – Heger, Böhm, Suchý, Skála, Přibáň, Štípek, Mudra (83. Vohrna), Arzberger (83. Kraml), Vacovský, Beránek (83. P. Šmídl). Trenér: Stanislav Purkart.

Petřín Plzeň – Lom 0:1 (0:1)

Branka: 39. Musiol. Rozhodčí: Hrivík. ŽK: 4:2. Diváci: 100. Sestava Petřína: Hrabačka – Vinkler, Klich (82. Bílik), A. Kohout (82. Trojovský), P. Zajíček (46. D. Voves), Provod (46. Bednář), Lisý, Šimáně, Zoubek, Demeter, J. Vodrážka (72. Fikrle). Trenér: Radek Vodrážka.