Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl výkonný výbor FAČR na svém úterním zasedání nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/2021.

„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát," uvedl v tiskové zprávě předseda FAČR Martin Malík.

Amatérští fotbalisté dohráli.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninkového procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezonu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny," připomněl generální sekretář asociace Jan Pauly.

Podle dotázaných trenérů týmů z Plzeňského kraje se ale takový direkt, který v úterý po po poledni učinil výkonný výbor FAČR, dal vlastně očekávat.

„Ano, dalo se to čekat. Spíše se to rozhodnutí zbytečně protahovalo, ale jsem rád, že máme konečně jasno. Od dubna bylo pro mě už nereálné, že by se letošní sezona dohrála. Je správné, že se to ukončilo, jinak by byly soutěže neregulérní. Nedokážu si vůbec představit, jak by se to dohrávalo,“ měl jasno trenér plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

S jeho názorem se ztotožnili také o pár kilometrů dále – konkrétně na Slovanech. „Je to smutné, ale dalo se to očekávat. Poměrně s tím dlouho otáleli, i když bylo zřejmé, že sezona dohrát nepůjde,“ sdělil v úterý Deníku Radek Vodrážka, šéf lavičky divizního SK Petřín Plzeň, který kvituje, že období nejistoty právě skončilo.

Je konec…Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Jsem rád, že víme, na čem jsme, a nyní zkusíme stejně jako v loňském roce uspořádat turnaj pro kluby z okolí. Snad se vládní opatření brzy ještě zmírní, abychom turnaj mohli hrát,“ pokračoval Vodrážka, čímž zavzpomínal na loňská střetnutí osmi krajských týmů, která se po předčasném konci soutěžního ročníku 2019/2020 hrála jako Memoriál Matěje Strejčka, jenž vloni na konci dubna náhle zemřel ve věku 30 let.

O trošku lépe na tom byli na jaře fotbalisté třetiligových Domažlic, kteří díky pohárovému klání s olomouckou Sigmou dostali alespoň na chvíli zelenou.

„My jsme díky domácímu poháru mohli alespoň chvíli trénovat, ale to je tak všechno. Rozhodnutí předčasně ukončit sezonu se dalo očekávat. Moc nás to však mrzí a pro fotbal jako takový je to velká škoda,“ míní kouč domažlického týmu Pavel Vaigl.

A svým způsobem je i trochu skeptický směrem do časů budoucích. Pokud by výkonnostní fotbal dostal další stopku už třeba na podzim. Zase…

„Je to těžká doba. A to teď nemluvím jenom o fotbale přímo na hřišti. Dnes je složité hledat sponzory, a pokud by se něco podobného mělo opakovat i další sezonu, tak mám tušení, že spousta mančaftů zanikne. Ať už se bavíme o týmech u nás v ČFL nebo těch v úplně nejnižších soutěžích,“ domnívá se zkušený kormidelník.

Skončenou životnost letošní sezony neprofesionálního fotbalu, která trvala pouze polovinu podzimní části, přijímají také v divizních Přešticích. Ačkoliv těžce a s jizvou na srdci i duši. Tým z jihu Plzeňska se po osmi odehraných kolech totiž nacházel na prvním místě tabulky. Bez ztráty kytičky a s impozantním skóre 31:4.

„Na začátku roku jsem ještě věřil, že by se alespoň podzim mohl dohrát tak, aby se postupovalo a sestupovalo, ale jak ubíhal čas, bylo čím dál jasnější, že se to nestihne,“ smutnil Stanislav Purkart, trenér přeštického družstva, jehož družině tak covid vzal další šanci na kýžený postup o patro výš.

Amatérský fotbal vyvěsil parte…Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Je to smůla, ale nedá se nic dělat. Budeme muset najít novou motivaci do další sezony a do třetice se pokusit postoupit. Pokud jde čistě jen o mě, já mám motivaci pořád, ale horší je to u hráčů. V týmu navíc máme kluky, kteří dostali příslib, že pokud se nepostoupí a budou mít nabídku z vyšší soutěže, pustíme je,“ prozradila persona na lavičce Přeštic.

„Další věc je, že jsme divizi měli letos zase dobře rozehranou (stejně jako vloni) a třeba se příští ročník v soutěži objeví další tým s vysokými ambicemi a pro nás ten boj bude zase o poznání složitější,“ dodal Purkart.