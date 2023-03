Stejně jako na podzim, tak i v jarní části nižších amatérských soutěží se můžete zapojit do ankety Deníku o nejlepšího hráče kola v nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pokračujeme devatenáctým kolem, které bylo (až na jednu výjimku) na programu o uplynulém víkendu.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice (na archivním snímku hráči v červenobílých dresech) poprvé na jaře zvítězili, na domácí půdě udolali Slavoj Mýto 1:0. | Foto: David Koranda

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci (23.59).

Nominace (NEJ hráč 19. kola krajského přeboru)

Miroslav Lopata (Chotíkov): Chotíkov v sobotním utkání 19. kola krajského přeboru zdolal nepříjemné Radnice 3:2. Zápas byl podle slov obou trenérů otevřený až do 90. minuty. Domácí favorit se ale mohl opřít o služby svého nejlepšího střelce Miroslava Lopaty, jenž vstřelil dvě branky a výrazně se tak podílel na cenném vítězství svého týmu.



Jakub Vavrík (Vejprnice): Na úvod jarní fáze spíš paběrkovali. Dvakrát prohráli a pak nečekaně odevzdali dva body na hřišti beznadějně posledního Staňkova. O víkendu už ale fotbalisté vejprnické Slavii uspěli. V domácím prostředí zdolali gólem Adama Hellera Mýto 1:0. Velkou zásluhu na výhře měl i gólman Jakub Vavrík, jenž udržel čisté konto.



Dominik Tříska (Petřín Plzeň B): Dvacetiletý mladík řídil další kanonádu svého celku. Skóre páteční předehrávky se Zručí (4:1) za umělého osvětlení otevřel Dominik Tříska už po šesti minutách. A po trefě Matěje Brandnera ve 22. minuty přidal za chvilku svůj druhý gól. Nebyly to jeho první branky v dresu nového klubu, do něhož přestoupil v zimě z béčka Příbrami, tu premiérovou vstřelil při demolici Staňkova (12:1). Druhý den ráno po utkání se Zručí nastoupil na dvacet minut i za divizní áčko proti Komárovu (0:0).



Nieves Guilarte Dehibis Jesus (Tachov): Fotbalisté Tachova pokračují na spanilé jízdě krajským přeborem, v sobotu se představili na jaře poprvé doma a rozstříleli Tlumačov 6:0. První dva góly si připsal ve 12. a 27. minutě Nieves Guilarte Dehibis Jesus, který sice pochází z Venezuely, ale od devíti let žije v Česku. Na podzim exceloval především v tachovském béčku v okresním přeboru, ale pět branek už má teď na kontě i v nejvyšší krajské soutěži.



Václav Šperl (Holýšov): Před víkendem fotbalisté Holýšova na jaře ještě nevyhráli (stejně jako Vejprnice). Nepříjemnou sérii však zlomili v nedělním utkání 19. kola proti Černicím, které na domácím hřišti porazili 4:2. Hvězdou utkání se stal sedmatřicetiletý útočník Václav Šperl, který ke třem bodům přispěl vstřeleným hattrickem.