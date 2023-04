Stejně jako na podzim, tak i v jarní části nižších amatérských soutěží se můžete zapojit do ankety Deníku o nejlepšího hráče kola v nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pokračujeme jednadvacátým kolem, které bylo na programu o uplynulém (prodlouženém) víkendu.

V nominaci nechybí ani kapitán FK Tachov Lukáš Hudec. | Foto: Deník/Filip Nekola

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci (23.59).

Nominace (NEJ hráč 21. kola krajského přeboru)

Lukáš Hudec (FK Tachov): Jeho nominace se v letošní sezoně stává tradicí, ale ostřílený kapitán vedoucího týmu tabulky si to zkrátka zaslouží. Jeho FK Tachov v sobotu dopoledne vyhrál dvacáté utkání v sezoně, když doma zdolal nepříjemné Nýrsko 3:1. A čtyřiatřicetiletý fotbalista k dalším třem bodům pomohl dvěma góly. Celkově se letos Lukáš Hudec prosadil už jednatřicetkrát a kraluje tabulce kanonýrů před druhým Miroslavem Lopatou z Chotíkova.



David Míka (FC Chotíkov 1932): Další kapitán v sestavě kola, a zcela zaslouženě. Je mu už 42 let, ale stále je platným článkem kádru. To ostatně chotíkovský špílmachr David Míka dokázal v páteční předehrávce proti Černicím, které jeho tým udolal 3:1. Muž s šestnáctkou na zádech se o tři body zasloužil dvěma góly, byť jeden dal z nařízeného pokutového kopu.



Miroslav Zach (TJ Holýšov): Páteční utkání mezi Holýšovem a plzeňským Rapidem potěšilo spíš fanoušky defenzivního fotbalu. Zápas totiž skončil 0:0. O to se ostatně zasloužili i oba gólmani - plzeňský Jiří Liška a stejně starý (mladý) Miroslav Zach. Ale právě gólman Holýšova dostal v nominaci přednost, a to nejen díky čistému štítu, ale především díky famóznímu zákroku, kterým pomohl svému týmu k zisku cenného bodu.



Jakub Fořt (TJ Zruč): A další brankář v nominaci, tentokrát strážce svatyně TJ Zruč. Ta vyhrála na půdě posledního Staňkova 1:0, a to i díky výkonu mladého gólmana Jakuba Fořta, který se jinak věnuje i futsalu v barvách Interobalu Plzeň. „Domácí podali statečný výkon. I když už jim o nic nejde, bojovali až do konce," uvedl kouč Zruče Jan Kraus. Skórovat se staňkovským fotbalistům nepodařilo i díky práci devatenáctiletého brankáře.



Imrich Varga (FK Okula Nýrsko): Svojí rychlostí platí nýrský útočník na každého soupeře. Během velikonočního víkendu na sebe upozornil hned dvakrát. V sobotu dopoledne pláchl obraně lídra tabulky FK Tachov a Nýrsku vykřesal gólem na 1:2 naději na vyrovnání, které ale nepřišlo. Trefil se pak i v pondělní dohrávce 19. kola do sítě plzeňského Rapidu.