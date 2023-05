Stejně jako na podzim, tak i v jarní části nižších amatérských soutěží se můžete zapojit do ankety Deníku o nejlepšího hráče kola v nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pokračujeme pětadvacátým kolem.

Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev přichystají vždy výběr pěti (tentokrát šesti) fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 25. kola krajského přeboru)

Tomáš Hatina (Slavoj Mýto): Parádní chvíle momentálně prožívají fotbalisté Slavoje Mýto, kteří už šest zápasů neprohráli. V tomto období čtyřikrát vyhráli a dvakrát remizovali. Naposledy si jeden ze dvou zástupců Rokycanska smlsnul na Černicích, které ve víkendovém utkání 25. kola doma deklasoval 6:0. Hattrickem se na demolici soka podílel Tomáš Hatina.



David Kroc (TJ Sokol Radnice): Pozadu nezůstaly ani Radnice coby druhý reprezentant okresu Rokycany v nejvyšší krajské soutěži. Radničtí před vlastními fanoušky smetli Lhotu 5:0, o což se největší měrou zasloužil třiadvacetiletý mladík David Kroc, jenž vstřelil hattrick. První branku vstřelil z pokutového kopu už v první půli, zbývající dvě přidal po změně stran ze hry.



Lukáš Hudec (FK Tachov): Brankou z trestného kopu, který prošel až za záda chotíkovského gólmana Bejdáka, rozhodl o vítězství lídra krajského přeboru na hřišti druhého Chotíkova. „Je to faktor, který nám pomáhá rozhodovat zápasy,“ pochvaloval si tachovský kouč Jaroslav Pták, že má v týmu nejlepšího střelce nejvyšší krajské soutěže. Trestný kop zahrával Hudec na zadní tyč, a i když ho nikdo ze spoluhráčů netečoval, skočil míč v síti. „Byl to záměr, trénujeme to takhle,“ doplnil trenér FK Tachov.



Bronislav Buchta (FC Chotíkov 1932): Chotíkovský stoper dlouho perfektně organizoval v utkání s lídrem krajského přeboru defenzivu svého celku a při standardkách hrozil i před brankou soupeře. Ale v 74. minutě ani on nezabránil tomu, aby trestný kop tachovského Hudce zaplul k zadní tyči chotíkovské branky a zatřepal se v síti. Celkově ale podal skvělý výkon a v nominaci Deníku je zcela zaslouženě.



Jan Milota (SK Slavia Vejprnice): Fotbalisté vejprnické Slavie o víkendu porazili na domácím hřišti Rapid Plzeň 2:0 a vyhráli počtvrté za sebou. „Podali jsme zodpovědný výkon směrem dozadu," pochvaloval si trenér Lukáš Paul. S ním souhlasil i jeho protějšek na lavičce soupeře Pavel Šimsa, který vyzdvihl zkušeného Jana Milotu. „Společně s Liborem Radou tvrdili muziku. A zvlášť Honza nás ještě hodně větral na levé straně," řekl uznale.



Richard Haidlmayer (TJ Zruč): Minule utrpěli debakl na půdě Radnic (0:6), ale na ten dali fotbalisté Zruče zapomenout v podobě drtivého vítězství 4:0 nad Baníkem Stříbro. „Jsem spokojený, kluci hráli zodpovědně a dobře jako tým. Přesto musím pochválit stoperskou dvojici Richarda Haidlmayera a Davida Krále, ke kterým se pak přidal celý mančaft," lebedil si trenér Zruče Jan Kraus. Deník do nominace po zralé úvaze zařadil právě Haidmayera.