FOTO: Optici v klíčovém utkání smetli Lhotu a slaví titul krajského vicemistra

A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Vítězové jednotlivých kol – 16. kolo: Jan Schimmer (Horní Bříza), 17. kolo: Ondřej Pavlas (Stříbro), 18. kolo: Martin Švehla (Lhota), 19. kolo: Miroslav Hojda (Jiskra B), 20. kolo: Ondřej Kotrnoch (Lhota), 21. kolo: Jakub Šroubek (Lhota), 22. kolo: Adam Král (Zruč), 23. kolo: Jakub Volák (Radnice), 24. kolo: Lukáš Volek (Bolevec), 25. kolo: Matěj Kostka (Lhota), 26. kolo: David Křížek (Lhota), 27. kolo: Jakub Kraček (Horní Bříza), 28. kolo: Milan Ungr (Rapid).

Nominace (29. kolo)

Miroslav Lopata (FC Chotíkov 1932): Na hattrick do sítě Bolevce stačilo 27letému útočníkovi jen něco málo přes čtvrt hodiny. První branku vstřelil ve 14. minutě a pak se trefil ještě ve 20. a 29. minutě. I když domácí tým po přestávce dotahoval, dokázal pouze snížit na 2:3. Dá se tedy říct, že góly ostrostřelce Miroslava Lopaty vynesly Chotíkovu tři body a posun na sedmou příčku tabulky. Po Bolevci teď navíc prověří jeho tým další celek ze suterénu tabulky, v pátek hostí od 18 hodin Staňkov.



Karel Jahn (TJ Jiskra Domažlice B): Na hřiště přišel 19letý mladík až po poločasové přestávce, ale i tak se stihl stát klíčovým mužem zápasu s Nepomukem. Na vedoucí gól hostují kanonýra Tomáše Knappa z 52. minuty odpověděl po pěti minutách vyrovnávací brankou a svým druhým gólem čtvrt hodiny před koncem pak dokonce poslal lídra přeboru do vedení, ale utkání nakonec skončilo remízou 2:2 a bonusový bod navíc bralo za lépe zvládnuté penalty béčko Jiskry. Karel Jahn byl jedním z úspěšných exekutorů.



Josef Kadlec (Rapid Plzeň): A pak, že je třináctka nešťastné číslo, dvaadvacetiletý fotbalista brankou z této minuty zajistil plzeňskému Rapidu tři body na hřišti Radnic. Hosté už si pak nejtěsnější vítězství pohlídali až do závěrečného hvizdu. Jeho tým poskočil i díky tomu se sedmatřiceti získanými body už na desáté místo tabulky.



Petr Třeštík (TJ Holýšov): Velezkušený brankář Holýšova deptal v sobotním utkání střelce domácích Černic, které nakonec vynuloval. „Podržel nás gólman Třeštík, který chytil dvě obrovské šance soupeře. Navíc v penaltách zlikvidoval i tři pokutové kopy,“ chválil svého svěřence holýšovský lodivod Jiří Jakš. Hlavně díky Třeštíkovi Holýšov vyhrál po remíze 0:0 na penalty 6:5.



František Jarolím (FK Okula Nýrsko): Další veterán mezi třemi tyčemi. Byl to právě Jarolím, jenž v souboji se Lhotou, kterou jeho Nýrsko porazilo 5:1, vytáhl během zápasu několik bravurním zákroků. V nastaveném čase dokonce chytil penaltu, ale dobíhající soupeř jej přece jen prostřelil. To ovšem nic nemění na jeho skvělém představení. „V posledních zápasech nás hodně drží. Jestli si od nás někdo zaslouží nominaci, tak právě on,“ říkal kouč Nýrska Karel Kalivoda.