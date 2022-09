OHLASY Z PŘEBORU: Zruč loupila ve Vejprnicích, Černice úřadovaly v Nepomuku

Vítězové jednotlivých kol ankety o nejlepšího hráče krajského přeboru – 1. kolo: Michael Džugan (Tlumačov), 2. kolo: Jakub Záhrobský (Lhota), 3. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 4. kolo: Šimon Smola (Lhota).

Nominace - nejlepší hráč 5. kola KPM

Patrik Eger (Černice): Černice byly ve víkendovém souboji na půdě Nepomuku produktivní. Dalo by se říct, že do čeho koply, to spadlo do sítě. K výhře 5:2 pomohl hattrickem Patrik Eger, třicetiletý fotbalista pálil v 7., 55. a 59. minutě utkání, kdy vstřelil uklidňující branku na 4:1.



František Poláček (Radnice): Fotbalisté TJ Sokol Radnice v pátém kole šokovali do té doby neporažený rezervní tým Petřína. Přestože na Slovanech neproměnili hned dvě penalty, zvítězili jednoznačně 4:1. Dvakrát se ze vstřeleného gólu radoval František Poláček, jenž dal třetí a čtvrtou branku svého mužstva v rozmezí 79. a 80. minuty. Definitivně tak zlomil odpor domácího soka, který hrál po vyloučení od 70. minuty v oslabení.



Miroslav Lopata (Chotíkov): Chotíkovský útočník má v letošní sezoně formu jako hrom. Dalším hattrickem pomohl k vítězství svého týmu nad Baníkem Stříbro 5:0 a na svém kontě má už třináct přesných zásahů.



Lukáš Hudec (Tachov): Nováček z Tachova letos válí. Stejně jako Chotíkov je doposud stoprocentní. Naposledy svěřenci trenéra Jaroslava Ptáka deklasovali plzeňský Rapid 6:0. I díky dvěma trefám kanonýra Hudce.



Lukáš Křivánek (Holýšov): Pětadvacetiletý fotbalista Holýšova prožil v neděli výjimečný den. Jeho mužstvo sestřelilo v okresním derby Tlumačov jasně 7:3 a Křivánek k tomu přispěl třemi zásahy. V 76. minutě střídal za aplausu spokojeného publika holýšovského stadionu. Zasloužená nominace.