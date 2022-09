Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole pozitivním způsobem upozornili. A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Vítězové jednotlivých kol ankety Deníku o NEJ hráče kola KPM – 1. kolo: Michael Džugan (Tlumačov), 2. kolo: Jakub Záhrobský (Lhota), 3. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 4. kolo: Šimon Smola (Lhota), 5. kolo: František Polášek (Sokol Radnice), 6. kolo: Lukáš Hudec (Tachov).

Nominace (7. kolo)

Miroslav Lopata (Chotíkov): V nominaci o hráče kola je chotíkovský kanonýr už poněkolikáté. Ale když si to zaslouží, co se dá dělat. Tenhle fantom nastřílel v 7. kole další čtyři góly a přispěl tak k výhře 6:4 nad Tlumačovem. Lopata se trefil v letošní sezoně už devatenáctkrát a vede tabulku střelců.



Daniel Matějka (Rapid Plzeň): Jeden ze zkušenějších fotbalistů Rapidu šel do hry na hřiště v Nepomuku až v 65. minutě za stavu 4:1 pro domácí. Dvěma góly v rozmezí 70. a 73. minuty ale vykřesal pro svůj tým jiskřičku naděje na bodový zisk. Ta definitivně zhasla až po hvizdu arbitra.



Robin Dvořák (Vejprnice): Jednadvacetiletý fotbalista vejprnické Slavie dal v páteční předehrávce s Baníkem Stříbro (4:2) dva góly. A jeho branka z 80. minuty utkání nakonec byla tou rozhodující, vítěznou. V nominaci o hráče 7. kola KPM je tenhle hbitý slávista naprosto zaslouženě.



František Jarolím (Nýrsko): Pouze dva brankáři udrželi v duelech sedmého kola krajského přeboru čisté konto. Byl jím tachovský Martin Langr, ten však neměl v zápase se Lhotou (9:0) moc práce. Druhým gólmanem, který nepustil ani jeden míč za svá záda, byl nestárnoucí gólman Okuly Nýrsko František Jarolím. Spolehlivým výkonem pomohl k výhře na půdě Holýšova (3:0).



Lukáš Hudec (Tachov): Čtyři góly Lukáše Hudce nasměrovaly doposud suverénní Tachov k demolici Lhoty (9:0). Zkušený útočník se trefil ve všech sedmi zápasech aktuálního ročníku elity kraje a na krále střelců Lopatu z Chotíkova ztrácí pouze tři trefy (Hudec dal už 16 gólů).