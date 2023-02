1/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 2/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 3/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 4/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 5/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 6/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 7/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 8/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 9/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 10/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 11/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 12/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 13/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 14/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 15/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 16/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 17/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 18/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek. 19/19 Zdroj: Deník/Martin Mangl TJ Baník Stříbro (žlutí), archivní snímek.

„Bylo to relativně vyrovnané utkání, k vidění byly šance na obou stranách. Přesto si myslím, že jsme byli malinko lepší na míči, díky čemuž jsme byli více ve hře. Přesto jsme výsledek museli otáčet a jsem moc rád, že se nám to nakonec také povedlo," lebedil si Zaoral. Černou kaňkou na jinak povedeném přípravném utkání bylo zranění sedmadvacetiletého Dominika Tůmy.

„Asi má přetrhané vazy v kotníku, dostal sádru. Rázem nám tedy vypadl jeden ze zkušenějších hráčů, to je velký problém směrem do mistrovských zápasů, které nás na jaře čekají. Musíme se s tím ale srovnat a uvidíme, jak to nakonec celé dopadne," dodal Luboš Zaoral, jehož družina hraje další přípravné utkání v sobotu 18. února od 14 hodin doma proti plzeňské Košutce. Ta o víkendu remizovala se třetím týmem krajského přeboru FK Okula Nýrsko 1:1.

