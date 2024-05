Teprve druhý bod v jedenáctém utkání jarní části sezony. Takhle tristní je bilance fotbalistů Baníku Stříbro v krajském přeboru. Svěřenci trenéra Jindřicha Jareše doma remizovali v 27. kole s Košutkou 2:2, když vyrovnávali v poslední minutě zápasu. V tabulce poslední Baník má jedenáct, předposlední Košutka sedmnáct bodů.

Fotbalisté Baníku Stříbro bodovali po čtyřzápasové odmlce. | Foto: Deník/Martin Švec

První gól zápasu padl až ve 49. minutě a dala ho Košutka. V 60. minutě domácí vyrovnali gólem Světlíka, ale čtyři minuty před koncem duelu vrátil vedení Košutce Pekník. V samotném závěru vyrovnal na konečných 2:2 Martin Vyšín.

"Byl to zápas podle mě už sestupujících týmů. První poločas jsme byli lepším týmem, v 15. minutě jsme mohli vést 2:0, ale opět neproměněné stoprocentní šance po hezkých akcích. Vstup do druhého poločasu jsme si opět nepohlídali a hned v úvodu jsme dostali gól. Poté se nám podařilo vyrovnat ze standardní situace. Druhý poločas už nebyl z naší strany tak dobrý. Bylo to celkově bojovné utkání. Na obou stranách se neproměnilo dost šancí. V 85. minutě jsme dostali na 1:2, ale kluci to nevzdali a v nastaveném čase se nám podařilo vyrovnat. Remíza je nakonec spravedlivá," řekl webu fotbalunas.cz trenér Baníku Stříbro Jindřich Jareš.

Předtím Stříbro bodovalo ve 22. kole doma s Holýšovem (1:1).

V sobotu od 18 hodin hraje Baník v Plzni s Černicemi.

