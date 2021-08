V minulém roce se na lavičce Stříbra vystřídalo hned několik trenérů. V Baníku navíc nastala změna i po dlouhé koronavirové pauze. Nad fotbalovým týmem Stříbra převzal v červnu žezlo nový trenér Lukáš Pleško. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý ligový hráč již v klubu, který hraje krajský přebor, působil. Byl to proto pro něj návrat do známého prostředí.

Baníku se v přípravě nedařilo. | Foto: Deník/Robert Babor

„Oslovilo mě vedení Stříbra v čele s Jirkou Kertisem, zda bych to nechtěl vzít, a vrátit se tak po více než třech letech, co jsem tam nebyl. Nějakou dobu jsem váhal, protože jsem časově poměrně vytížený. Nakonec mě ale přesvědčil můj nynější asistent Luboš Zaoral, jenž mi řekl, že mi s tím pomůže, a pokud nebudu mít čas, tak vezme trénink. Navíc máme fotbalově podobné myšlení,“ vysvětluje Lukáš Pleško, jehož to táhlo zpět k fotbalu.