„Další ztráta nás strašně mrzí, protože jsme byli možná i lepším týmem, ale Holýšov byl efektivnější v zakončení. Herně nám to třeba jde, ale nedotáhneme zápas do vítězného konce. Sráží nás individuální chyby, někdy až fatální, a nedůraz,“ řekl asistent trenéra Stříbra Luboš Zaoral.

Fotbalisté Baníku jsou s pěti body na posledním místě. Z devíti zápasů ani jednou nezvítězili za tři body.

Jak ven z této situace?

Myslím si, že hráči k tréninku přistupují poctivě. Bohužel se nám v utkání úplně všechno nesejde tak, aby se zápas povedl kompletní jedenáctce. Když zachytá gólman, nezahraje obrana. A obráceně. Stále se hodně hledáme.

Překvapilo vás, že se mužstvu nedaří až tak, že je Stříbro poslední? Měli jste patřit k favoritům krajského přeboru.

To byl odhad Deníku, že bychom měli být favoritem. My jsme počítali s umístěním v klidném středu tabulky. Teď je realita taková, že určitě budeme hrát o záchranu. Budeme bojovat, abychom co nejdříve získali tři body. Snad už v nejbližším utkání, což si říkáme vždy.

Dá se říct, že si všechno zatím sedá kvůli covidové přestávce?

Ano, covid do toho také trochu zasáhl v tom, že hráči se s ohledem na práci či k soukromému životu nepřipravovali tak, jak by se připravovali v sezoně. Přáteláků jsme měli dost a ty už nám ukázaly nedostatky. Snad se v zimní přestávce srovnáme, ale samozřejmě bodovat potřebujeme už teď.

Co psychika hráčů?

Nebodujeme, takže na tým to dolehne. Kluci nejsou v optimální pohodě, a proto by se výhra hodila. Na soupeře koukáme zespoda. Doufám, že se uvolníme, protože už nemáme co ztratit.

Ohlížíte se po posilách?

Aktuálně to neřešíme a řešit nebudeme. Spíš až v zimě. Nicméně je těžké někoho sehnat. Na druhou stranu kádr máme široký.