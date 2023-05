Klatovští fotbalisté doma jen remizovali, šance na záchranu mizí v temné mlze

Nominován jste byl za výkon v utkání s lídrem přeboru z Tachova. Jak vy jste se cítil na hřišti?

Když to řeknu za tým, tak na Tachov jsme si věřili. Chtěli jsme je doma porazit. Věděli jsme, že se u nás nehraje nikomu dobře, protože máme menší hřiště. Věřili jsme, že bychom je mohli porazit, bohužel to nedopadlo. Já osobně jsem se cítil dobře. První kontakt s míčem se mi povedl, to je vždycky důležité.

Máte to tak, že potřebujete dobře vstoupit do zápasu, aby se vám pak dařilo?

Samozřejmě, u mě to platí zvlášť. Jakmile pokazím první přihrávku, přemýšlím nad tím, než se povede nějaká další. Jsem trošku labilní, takže potřebuju, abych se chytil hned od začátku (úsměv).

1/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 2/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 3/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 4/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 5/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 6/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 7/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 8/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 9/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 10/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 11/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 12/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 13/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 14/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 15/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 16/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 17/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 18/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 19/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 20/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 21/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 22/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 23/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 24/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 25/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 26/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 27/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1.

Tachov už rozhodl o svém vítězství v krajském přeboru. Trenér Kučera říkal, že vaším cílem bude udržet druhé místo. Souhlasíte s ním?

Všichni v Chotíkově chceme urvat druhé místo. Pro náš klub by to byl historický úspěch, jdeme za tím. Když to řeknu nafintěně, tak nic jiného než druhé místo nebereme.

Když jste takhle nahoře v krajském přeboru, o divizi neuvažujete?

To nevím, jestli by to v Chotíkově bylo vůbec reálné. Netuším, jak jsme na tom finančně. Ale trenér Kučera by si na to určitě věřil a nějak by se to dalo vymyslet. Ale to není otázka na mě, spíš na vedení.

PODÍVEJTE SE: Jiskra zdolala Hostouň a navýšila svůj náskok v čele třetí ligy

A co tedy vaše osobní fotbalové ambice?

Jelikož už mám nějaký věk, tak nejsou jako ve dvaceti letech. Já jsem naprosto spokojený v Chotíkově, jsem tady už sedmou sezonu, vyhovujeme mně to. Už bych nechtěl trénovat třikrát čtyřikrát v týdnu a jezdit tříhodinové cesty na zápasy (úsměv)

Ve středu jste zvládli dohrávku v Tlumačově (4:2), který hraje o záchranu. Jaké jsou ty zápasy proti týmům z chvostu tabulky?

Špatně. Co si budeme povídat, tyhle mančafty moc nechtějí hrát fotbal. Navíc já jsem v Tlumačově snad pět let nevyhrál, takže jsem to chtěl protrhnout. Měli jsme to ztížené tím, že nám chyběla asi půlka hráčů ze základu, máme spoustu zraněných. Ani domácí nebyli kompletní, nebylo to pohledné utkání. Ale zaslouženě jsme vyhráli.

FOTO: Rokycany obraly favorita, kouče Petřína rozlítil výkon rozhodčího Rejžka

Teď v neděli vás čeká další celek ze spodku tabulky, jedete do Holýšova…

A zase platí, že chceme vyhrát, abychom se udrželi v tabulce nahoře. Máme ambiciózního trenéra, i my chceme vyhrávat.

Třetí béčko Petřína navíc ztratilo porážkou v Tachově (1:4). Když to zvládnete, zase mu o něco odskočíte…

Jo, ale v předposledním kole hrajeme u nich, teprve tam se nejspíš bude rozhodovat o druhém místě. Všichni se na Petřín těšíme, bude to dobrý fotbal.

Přeštice zasadily béčku Českých Budějovic na jeho hřišti mat za dvě minuty