"Po autu se ke mně odrazil balon, napálil jsem do něj a míč prošel do brány. Za sezonu dám do pěti gólů, ale tento soutěžní ročník bych jich chtěl dát klidně i víc," řekl Marek Vyšín s tím, že nejčastěji se trefuje nohama.

Dvaadvacetiletý pravý obránce litoval bodové ztráty s prvním týmem soutěžní tabulky, i když Stříbro je předposlední. "Zápas byl dost vyrovnaný a asi ho rozhodlo větší štěstí v proměňování šancí. Soupeř měl v sestavě kluky z dorostu, kteří byli běhaví, ale nejistí na balonu," všiml si Marek Vyšín.