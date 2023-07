Před začátkem zápasu chtěly oba týmy zvítězit, ale po poločasové pauze šel fotbal až na druhou kolej. Sobotní utkání předkola MOL Cupu mezi domácím Tachovem a fotbalisty Klatov totiž poznamenala nešťastná událost, kdy přímo v hledišti o přestávce po prvním poločase zkolaboval tatínek domácího kapitána Jana Viterny.

MOL Cup, předkolo: FK Tachov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - SK Klatovy 1898 (červení) 1:3. | Foto: Jan Vydra

Velkého fanouška Tachova oživovali, do akce musela záchranka i vrtulník, který přistál přímo na trávníku a tatínka zkušeného fotbalisty transportoval do nemocnice. Tam pokračoval boj o jeho život a podle posledních zpráv z klubu vše směruje ke šťastnému konci. „Hlavní a tou nejskvělejší zprávou je, že pan Viterna by měl být v pořádku, je při vědomí a už sondoval, jak dopadl fotbal," píše se na oficiálních webových stránkách Fotbalového klubu Tachov.

Tachovští po prvním poločase hráli s divizním rivalem 1:1. Domácí poslal do vedení už v 16. minutě zkušený Milan Braun, ale těsně před pauzou srovnal hostující univerzál Michal Lukeš. Do druhého poločasu, jehož začátek byl z pochopitelných důvodů o několik desítek minut odložen, už domácí tým nastoupil bez svého kapitána Jana Viterny a Klatovští nakonec díky trefám Zdeňka Krejčiříka a vlastnímu gólu Romana Umanskyie zvítězili 3:1.

MOL Cup, předkolo: FK Tachov - SK Klatovy 1898 1:3.Zdroj: Jan Vydra

„Těžko se mi zápas hodnotí s ohledem na to, co se stalo v poločase utkání, kdy záchranáři a lékaři bojovali o život tatínka našeho kapitána Honzy Viterny. Všem, kteří se na tom podíleli, chci za náš tým moc a moc poděkovat. Také ale i soupeři z Klatov a rozhodčím za úžasný přístup, trpělivost a empatii v průběhu celé a dlouhé záchranné akce," uvedl tachovský trenér Jaroslav Pták, který navzdory nešťastné události pohárové utkání zhodnotil.

„V prvním poločase jsme viděli vyrovnané utkání, ve kterém jsme si my ani soupeř nevypracovali žádné vyložené příležitosti. My jsme dali krásnou branku ze standardní situace, vedli jsme 1:0, ale ve 45. minutě jsme špatně pohlídali prostor před velkým vápnem při rohovém kopu hostů a po námi odhlavičkovaném rohu si míč našel hostující hráč, který se nádherně trefil z osmnácti metrů a vyrovnal," popisoval obraz hry v úvodním dějství.

MOL Cup, předkolo: FK Tachov - SK Klatovy 1898 1:3.Zdroj: Jan Vydra

„Do druhého poločasu jsme pochopitelně vystřídali našeho kapitána Honzu Viternu. Hosté po obrátce převzali iniciativu a lépe kombinovali než my, byli i nebezpečnější a také se ujali vedení přízemní střelou. Snažili jsme se na to odpovědět, ale nebyli jsme přesní v předfinální fázi, hostující obrana fungovala spolehlivě a my jsme se nemohli prosadit. Nakonec jsme si ještě dali vlastní branku a prohráli 1:3," komentoval druhé dějství.

„Ukázalo se, že divizní zápasy s každým soupeřem budou velmi náročné, budou rozhodovat i maličkosti. Čeká nás hodně náročná sezona," uvědomuje si zkušený trenér FK Tachov, jehož tým do sezony vstoupí venkovní konfrontací na hřišti Hořovic. Klatovští fotbalisté přivítají jihočeské Katovice.

