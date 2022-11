Proč jste střídal už ve 36. minutě?

Po jednom souboji jsem špatně spadl na kostrč. Doufám, že o víkendu budu moci hrát.

V předminulém kole proti Lhotě jste nastoupil poprvé v sezoně…

Mám problémy s koleny. Čekám na magnetickou rezonanci a po ní se uvidí, co dál.

Jak jste zvládl návrat na hřiště?

Docela to šlo, viděl jsem to horší. Zápas se Lhotou neměl takové tempo, jaké jsme čekali. V průběhu sezony jsem zkoušel hrát jen pár minut za béčko, protože jsem měl chuť hrát, ale nebyla to taková fyzická vytíženost jako v áčku.

Dominik Tůma po výhře 3:1 ve Lhotě řekl, že byl důležitý návrat klíčových stoperů. Co říkáte na to, že mužstvo čekalo na váš návrat jako na smilování?

Takhle bych to úplně nebral, ale je pravda, že s Petrem Demjanem se mi na stoperu hraje dobře. Kluci jezdí, snaží se a všechno se sešlo dohromady. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

V tabulce jste se z předposledního místa posunuli na 13. místo a o víkendu vás čeká utkání s předposledním Tlumačovem. Souhlasíte, že se bude hrát o „šest“ bodů?

Ano. Chtěli bychom vyhrát, ale tam je to většinou těžké, protože v Tlumačově to není příliš o fotbalu, ale zápas musíte ukopat. Doufám, že ho zvládneme.

V případě výhry byste už byli skoro ve středu tabulky.

To by určitě bylo příjemnější. Od středu dolů je to hodně nabité.

Potvrdíte, že v krajském přeboru může každý porazit každého?

Určitě. Když jsem viděl kluky proti Petřínu B, tak si troufnu říct, že jsme byli lepší, ale bohužel jsme prohráli.

