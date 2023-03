Za nimi jsou o jediný bod jen dva celky: Bělá nad Radbuzou a Meclov. Je tedy víc než jasné, že na jaře je čeká boj o udržení v krajské soutěži. „Náš cíl je jasný – záchrana,“ potvrdil předseda fotbalového oddílu Radek Slivoně.

Od konce ledna mančaft poctivě trénuje, sehrál i několik přípravných zápasů, v generálce jej prověřily týden před startem jara Nýřany. „No a 19. března začínáme jaro v Postřekově,“ připomněl funkcionář Chodského Újezda, že na rozjezd je čeká těžký soupeř, jeden z aspirantů na postup, který je po podzimu třetí. To jeho tým se krčí přesně na opačném konci tabulky, třetí od konce.

Ale nemuselo prý to tak být. „Herně to kolikrát nebylo z naší strany špatné, ale nedáváme góly. Ty zápasy, v nichž jsme dříve o branku vyhrávali, teď o gól prohráváme,“ trpce se pousmál funkcionář. „A když uděláme chybu v defenzivě my, soupeř ji hned potrestá,“ pokračoval a zavzpomínal na tři sezony 2013 až 2015, kdy hráli v Chodském Újezdě dokonce I. A třídu. „Tehdy nám dorostli šikovní dorostenci, kteří postup vykopali. Ale ten kádr stárne a mladí teď nejsou,“ posteskl si. Jenže do jara už půjdou bez Josefa Jandy, který přestoupil do Stříbra. „Byl to hráč základu, žádné posily nemáme,“ doplnil Radek Slivoně.

Cesta k záchraně povede podle něho přes úspěšně zvládnuté zápasy na domácím hřišti v Horní Jadruži. „Když budeme vyhrávat doma, věřím, že se zachráníme,“ uzavřel povídání předseda TJ Chodský Újezd. Mají i družstvo mladších žáků, starší chodí hostovat do nedaleké Plané a Tachova.

