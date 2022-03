Hosté vedli díky dvěma brankám Matěje Habra, který po čtvrthodině hry střídal zraněného Pavla Aubrechta, 2:1. A mohl být hlavním hrdinou zápasu, protože nejprve z první vážnější akce poslal Radnice do vedení, a když pak domácí stoper Ondřej Pavlas z rohu v 64. minutě vyrovnal, pár minut nato nádhernou ranou do šibenice vrátil vedení zpátky na stranu svého celku.

Jenže pak se o slovo přihlásil hlavní sudí Zbyněk Cupl, jenž v poslední čtvrthodině vyloučil hostům tři hráče. Jako první šel do sprch Jan Esterka, který měl už z první půle žlutou kartu a pak se zle obořil na rozhodčího. „Myslím, že to bylo zbytečné. Stačilo, aby si zamkl pusu na zámek,“ říkal pak stříbrský kouč Lukáš Pleško, který měl po utkání důvod k úsměvu. „Nakonec máme dva body místo žádného,“ usmíval se poté, co jeho tým v posledním minutě nastaveného času a další červené pro hosty, v pořadí už třetí, vyrovnal na 2:2 a pak zvládl i penaltový rozstřel.

Prohra 0:7 je ještě milosrdná, tvrdí asistent stříbrského trenéra Zaoral

Radnice dohrávaly v osmi lidech, protože pět minut před koncem byl opět po druhé žluté kartě vyloučen Lukáš Brož a pak viděl červenou za ruku ve vápně ještě Daniel Fencl.

Frustrace z hostů čišela, ale trenér Pavel Aubrecht zachoval po zápase, v němž jeho tým ztratil vedení, chladnou hlavu. „Zdálo se mi, že rozhodčí některé situace vyhodnotil jednostranně, ty strkanice byly vzájemné. Ale klukům domluvím, nemůžou být za stavu 2:1 takhle nedisciplinovaní,“ říkal zkušený trenér Radnic.

„Myslím, že se na nás ta vyloučení podepsala i při penaltách. Jednak byli kluci rozhození a pak obvyklí exekutoři nebyli v té době na hřišti,“ připomněl Pavel Aubrecht. Jeho Radnice i tak zůstávají na druhém místě.

To Stříbro čeká na jaře spíš boj o záchranu. „Počítáme každý bod, takže tyhle dva jsou dobré,“ doplnil Lukáš Pleško, kouč Stříbra, které teď v sobotu hraje v Horní Bříze.