Jaro odstartovali na čtvrtém místě, pět bodů za vedoucím béčkem Domažlic.

Po zisku dvou bodů v úvodním mači odvetné části přeboru na horké půdě Horní Břízy za remízu 1:1 a výhru na penalty se posunuli už na druhé místo. „S tím jsme celkem spokojeni,“ přiznává stříbrský trenér Jan Kraus.

„Myslím, že máme kádr na to, abychom skončili do třetího místa, ale bohužel je příliš úzký. Když z něho vypadnou dva tři hráči, padáme do průměru. Chybí za ně pak adekvátní náhrada,“ uvědomuje si zkušený kouč, který už vedl i Chlumčany, Poběžovice, Stod a Přeštice, v čem je největší slabina jeho současného týmu.

I proto došlo v zimní pauze k mírnému posílení, přišel Jakub Mižár, který ukončil angažmá v Německu. „To je jediná změna, ale pro mě docela zásadní. Měl by nám svými zkušenostmi pomoct,“ uvedl před startem jara k jedinému novému hráči trenér Kraus. Jinak zůstal kádr stejný, jen dlouhodobě zraněný je Petr Demjan.

A nutno říci, že ho Mižár zatím nezklamal. V Horní Bříze byl totiž střelcem jediného stříbrského gólu za záda brankáře silného soupeře.

Ve Stříbře také hodně spoléhají na střelce Giuseppe Lanfranchiho, který je se dvanácti góly druhým nejlepším střelcem soutěže. Ale kouč upozorňuje, že jeho týmu se dařilo, i když byl Lanfranchi v disciplinárním trestu. „Chyběl tři zápasy kvůli vyloučení a kluky to nakoplo, malinko jsme potom změnili styl hry a góly dávali i bez něho.“

Zimní příprava proběhla podle plánu, bylo v ní i čtyřdenní kondiční soustředění v Železné Rudě. „Celou zimu jsme trénovali na umělé trávě. Na soustředění jsme se zaměřili i na technické věci, protože kluci by nejradši i na tréninku jenom hráli fotbal a to je málo,“ usmívá se trenér Jan Kraus, kterému se daří i ve Stříbře naplňovat svoji filozofii, se kterou v létě přišel.

„Pracujeme na tom, aby kluci cítili větší zodpovědnost. On s nimi není problém, i si přidávají v tréninku. Ale myslí si, že ví, jak mají hrát. Nevidí to však zvenku a nechce se jim moc věřit radám. V tom máme pořád velké rezervy, jenže to je asi problém všech mužstev,“ nezoufá si stříbrský trenér.

Jen výsledky nebyly v zimě podle jeho gusta. „Ale to bylo dáno i tím, že jsem se snažil dávat šanci i náhradníkům. Málokdy jsem měl kompletní kádr a ty zápasy byly spíše o fyzičce. Potřeboval jsem, aby hráli kluci, kteří měli tréninkové manko. Takže z tohoto pohledu jsem s předváděnou hrou vcelku spokojený,“ říká Jan Kraus.

Na závěr zkušený kouč prozradil, kde vidí největší favority krajského přeboru, pokud by se v současné situaci snad dohrál. „O béčku Domažlic nemá ani cenu se bavit. Mají velmi dobrý kádr, který navíc můžou doplňovat i z áčka,“ vyzdvihuje vedoucím tým tabulky. „Hodně nahoru šla Lhota a překvapením je pro mě Horní Bříza, mají vyrovnané výsledky,“ doplňuje Jan Kraus.

Je proto spokojený, že jeho tým duel v Horní Bříze zvládl.

Co však bude dál, je v tuto chvíli ve hvězdách…

„Asi budeme rádi, když se začne normálně hrát podzimní část soutěží. Já už nevěřím, že by se mohlo odehrát jaro. Je to špatná situace, ale co můžeme dělat. Zdraví lidí musí být vždycky na prvním místě. Jenom mne mrzí, co my i všechny ostatní fotbalové kluby daly práce a času do zimní přípravy. A přišlo to vniveč. Budeme teď všichni s fotbalem začínat jako žáčci…“ truchlí trenér nad koronavirovou pauzou.

Kádr TJ Baník Stříbro:

Brankáři: Luboš Dolejš (98), Erich Hruška (72).

Obránci: Jakub Korynta (87), Radek Hřebík (89), Jakub Eliáš (90), Petr Demjan (91), Aleš Mikulovský (86), Jakub Křehlík (83), Jan Pospíchal (90), Marek Vyšín (00), Petr Žíla (00).

Záložníci: Tomáš Vejvoda (95), Ondřej Pavlas (93), Radoslav Dyk (86), Dominik Tůma (95), Radek Skopový (99), Daniel Čoka (00), Vlastimil Svoboda (91), Jakub Mižár (89).

Útočníci: Giuseppe Lanfranchi (95), Tomáš Bůžek (90).

Trenér: Jan Kraus.

Asistenti: Jakub Křehlík, Erich Hruška.

Vedoucí družstva: Jan Štěpán.