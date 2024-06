Kdo odchází kromě brankáře Langra? Martin si chce dát pauzu od fotbalu a zjistit, jestli mu chybí, nebo ne. Pokud jde o další, tak odchází jen Dehibis. Honza Viterna se bude dávat zdravotně dohromady. U něj je to o tom, jestli se uzdraví a bude se cítit dobře. Nicméně s Honzou spíš počítáme na post asistenta trenéra. Možná i hrajícího asistenta.

Jaké budou změny v kádru? Dorostenci ročníku 2005 i mladší s námi začnou přípravu. Mělo by jich být pět. Tím, že kádr zůstává pohromadě z devadesáti procent, budou nové tváře jen z místních luhů a hájů. Kádr dozná pouze kosmetických změn. Kromě dorostenců přijde na zkoušku pár hráčů.

Nebude to oslabení mužstva, když náhradou za odchozí budou hlavně dorostenci?

Každý půlrok nastává čas, kdy starší přenechávají místo mladším a nadějnějším. Jsme na to připravení. Kluci, kteří přijdou nebo jsou součástí stávajícího kádru, mají kvalitu, aby nahradili zkušenější kluky. Nebojím se toho a rád spolupracuji s mixem starších a mladších hráčů.

Takže budete mít širší kádr než minulou sezonu?

Ano. Právě proto, že přijdou mladší kluci plus několik hráčů na zkoušku. Chtěli bychom pracovat s kádrem šestnáct až osmnáct fotbalistů a dva brankáři. Myslím si, že jsme na dobré cestě toto moje přání splnit a uděláme pro to všechno, aby to tak bylo. Minulou sezonu jsme si vyzkoušeli pracovat všemi možnými způsoby s úzkým kádrem, a proto nechceme nechat nic náhodě.

Kdy začnete přípravu?

12. července a začínáme víkendovým soustředěním. Nebudeme hrát přátelák, ale vydatně potrénujeme, stmelíme partu a bude tam i nějaká kulturní vložka.

Jaký bude cíl v krajském přeboru?

Každý zápas budeme chtít vyhrát. S vedením klubu jsme si dali cíl stabilizovat kádr a do tří let se pokusit vrátit do divize. V ní bychom chtěli hrát důstojnou roli, což znamená střed tabulky. Určitě ne bojovat o sestup, případně jednou postoupit a podruhé sestoupit. Máme čas pracovat, aby kádr i klub byli připravení, pokud se v dohledné době postoupí. Tak aby divizi hrál stále.