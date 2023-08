Stříbrští fotbalisté vedli na Klatovsku díky exkluzivně kopnutém přímém kopu Dominika Tůmy od 8. minuty 1:0, ale za domácí srovnal po změně stran Jakub Pavlík. „Před zápasem jsme museli udělat narychlo dvě změny v sestavě, ale kluci zápas zvládli. Utkání v Nýrsku je stálo hodně sil, můžeme být spokojení. Je to dobrý odraz směrem do dalších zápasů," prohlásil jeden z trenérů Baníku Stříbro Luboš Zaoral.

„Celkově nám utkání podle mého názoru docela sedlo, myslím si, že jsme byli kvalitním domácím důstojným soupeřem. Ujali jsme se vedení po přímému kopu Tůmy, ale domácí Nýrsko ve druhém poločase po zásluze srovnalo. Celkově považuji remízu za spravedlivou," doplnil trenér Zaoral k hodnocení.

A jak remízové střetnutí hodnotili v táboře domácího týmu? „Brzy jsme bohužel inkasovali po krásně trefeném přímáku do šibenice, jemuž předcházela naše jediná hrubá chyba v utkání, a dlouho nám trvalo, než jsme se dostali zpátky do hry. V závěru poločasu jsme si vytvořili nějaké šance, ale vyrovnat se nám nepovedlo," posteskl si trenér fotbalistů Nýrska Petr Výtisk.

„Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale z množství šancí, které jsme si vytvořili, jsme bohužel vstřelili jedinou branku. Musím ale pochválit i soupeře, který hrál organizovaně a zodpovědně, a bylo vidět, že se na nás dobře připravil," ocenil Výtisk výkon Baníku, jenž přežil i pokutový kop domácích.

Stříbro hraje příští zápas v sobotu doma od 17 hodin proti Radnicím, fotbalisty Nýrska čeká trip do Plzně, kde se utká s Černicemi. „Asi to bude zápas hlavně o nás. Herně to není špatné, ale delší dobu se trápíme v koncovce. Jako teď proti Stříbru. Doufejme, že už to zlomíme," přeje si Petr Výtisk, trenér Okuly.

FK Okula Nýrsko - TJ Baník Stříbro 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 66. Pavlík - 8. Tůma. Rozhodčí: Mudra - Fillinger, Šimek. ŽK: 4:3 (11. Mašek, 34. Vávra, 66. Kalivoda, 88. Taušek - 42. Tůma, 64. Vacín, 65. Ferdinandy). Diváci: 110. Hřiště: tráva, FK Okula Nýrsko. Sestava FK Okula Nýrsko: Toul - Miroslav Bastl, Pavlík, Vágner (72. Taušek), Varga, Vávra, Kalivoda, Mašek, Čanecký, Dvořák, Martin Bastl (66. Bořánek). Trenér: Petr Výtisk. Sestava TJ Baník Stříbro: Pejřimovský - Bůžek (90+2. Kaprhál), Ferdinany, Kasl, Marek Vyšín, Janda (69. Haas), Vacín, Hodek, Tůma, Donate, Kolena (77. Kiss). Trenéři: Lukáš Pleško, Luboš Zaoral.

