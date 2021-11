„Se svojí střeleckou bilancí jsem spokojený. Nečekal jsem, že dám tolik gólů, protože jsem začínal jako záložník, ale postupně jsem se dostával na pozici podhrotového hráče,“ vysvětlil Hudec, kterému v prosinci bude 33 let.

Odchovanec tachovského fotbalu si jako dorostenec Blšan zahrál druhou ligu mužů. V ní má jeden start na hřišti Ústí nad Labem, kde hned v prvním zápase vstřelil branku. Ve dvaceti letech se mihl v přípravě Viktorie Plzeň B, půl roku byl v Domažlicích, odkud se zpět vrátil do Tachova.

„Když se sestupovalo z divize, odešel jsem na půl roku do Karlových Varů hrát třetí ligu, poté jsem se vrátil do Tachova, kde jsme vykopali třetí ligu, ale po půl roce jsem šel do Německa hrát Bayernligu, kde jsem se potkal s bývalým reprezentantem Tomášem Galáskem,“ uvedl Hudec.

Po založení rodiny nastupoval v nižší německé soutěži. Domů se vrátil před pár lety, kdy Tachov zažil pád z třetí ligy až do I. B třídy.

Jak se vám zamlouvá nová pozice podhrotového hráče?

Už jsem ji hrál, takže to pro mě novinka nebyla, ale většina trenérů mě dávala na kraj zálohy. Na druhou stranu máme tak kvalitní ofenzivu, že je radost vpředu hrát s mladými kluky.

Trenér Jaroslav Pták říkal, že si velmi dobře rozumíte s Pavlem Kořínkem a Jakubem Šuranským. Je to tak?

Ano. Jsou to výborní fotbalisté. Hrajeme rychlý kombinační fotbal, což mi vyhovuje a baví mě to.

Jaký gól z osmnácti byl nejdůležitější?

Asi zatím žádný, protože v utkání proti prvnímu Petřínu B jsem nedal gól. Ale asi nejhezčí byla branka proti Mýtu B, kdy jsem z voleje přehodil brankáře.

Stanovil jste si hranici, kolik byste chtěl mít gólů na konci sezony?

Ne. Pro mě nejsou důležité branky, které dávám. Budu šťastný, pokud udržíme druhé místo, které zajišťuje postup do krajského přeboru. Toto je pro mě důležitější než osobní cíle.

Věříte v postup do krajského přeboru?

Věřím, protože tým na to má sílu. Klub, jakým je Tachov, si zaslouží hrát krajský přebor. Ten je naším hlavním cílem, za nímž si jdeme.

Bude vám 33 let, tak co pro vás fotbal v tomto věku znamená?

Byl jsem vychovaný ve fotbalové rodině, takže tento sport byl pro mě každodenním koloritem. Tatínek hrál profesionálně, chodil jsem s ním na zápasy, takže fotbal byla jasná volba. Momentálně je fotbal pro mě hlavně zábava a teď už jsem ve věku, kdy předávám zkušenosti mladším spoluhráčům, kterým se snažím poradit.

Trenér Pták docela hodně dává časového prostoru dorostencům. Dá se do budoucna stavět na mladících z tachovského dorostu?

Tachov byl vždy známý tím, že měl výbornou mládež, což platí stále. Co se týče dorostenců, tak v Tachově jsou velice kvalitní, ale záleží na každém, jak uchopí svoji šanci a jak to zamýšlí s fotbalem. Mladí kluci nám pomáhají, mají fotbal velice rádi a obětují mu všechno. Do budoucna jim pomůže, že si vyzkoušeli I. A třídu a minulou sezonu I. B třídu, takže pro ně už nebude tak obrovský skok přechod z dorosteneckého do mužského fotbalu. Otrkají se, a pokud postoupíme do krajského přeboru, tak se v něm určitě neztratí.