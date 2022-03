Tachovští fotbalisté rozhodli už v první půli šesti vstřelenými brankami.

„Do utkání jsme šli s respektem, protože víme, jak Bělá hraje doma a jak umí být nepříjemná. Po kvalitní zimní přípravě jsme si však věřili a byli jsme zdravě sebevědomí. Chtěli jsme vyhrát a tomu jsme přizpůsobili taktiku, hned od začátku jsme se snažili domácí zatlačit, hodně jsme je presovali a začali jsme dávat branky. V prvním poločase jsme byli nesmírně produktivní, tentokrát jsme dokázali proměňovat šance, dostávali jsme se do soupeřovy obrany rychlými útoky a první půli jsme zvládli,“ řekl klubovému webu trenér Tachova Jaroslav Pták.

S jídlem roste chuť. Vedení Tachova chce vyhrát pohár

Po deseti minutách druhého poločasu tachovský trenér vystřídal čtyři hráče. „Protože máme některá nedoléčená zranění a chtěli jsme dát příležitost i jiným hráčům a ráz zápasu se změnil. Skvělý výkon podali všichni, ale musím vyzdvihnout Lukáše Hudce, který hrál zkrátka fantasticky a byl tahounem týmu. Doufám, že nám forma vydrží i do dalšího zápasu se Žákavou, kdy se konečně představíme před našimi diváky,“ vysvětlil Pták.

Kapitán FK Tachov Jan Viterna přiznal, že měl ze sobotního mače mírnou obavu. „Ale musím říct, že po pěti minutách, které byly řekl bych rozkoukávací, jsem se přestal obávat o výsledek. Celý zápas jsme měli ve svých rukách, hráli jsme od začátku svoji hru a tím soupeři dělali veliké problémy. Řekl bych, že až parádní první poločas ukázal, jak naše mladé pušky, v kombinaci se zkušeností, rostou a věří si. Předvedli jsme parádní výkon obohacený spoustou krásných gólů. Musím smeknout před každým, kdo nastoupil a předvedl to, co předvedl. Je to ale pouze první zápas, tak nesmíme usnout na vavřínech, ale jít zápas od zápasu za svým cílem,“ uvedl pro klubový web Viterna.

V sobotu od 15 hodin doma čeká Tachov klíčový duel se třetí Žákavou.

Tachov se proti Trstěnicím rozstřílel až po půli