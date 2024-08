To ještě válel v krajském přeboru za Baník Stříbro, od sezony 2022/23 hraje za Tachov, s nímž si zkusil i divizi. Po sestupu už teď zase 29letý fotbalista s exotickým jménem, ale českými kořeny, střelecky řádí v nejvyšší krajské soutěži.

Jaký byl z vašeho pohledu hattrick do sítě Křimic?

Hodně těžký, protože jsem přijel po dvanácti dnech z dovolené, takže jsem nastoupil rovnou do zápasu. Týden jsem šlapal ve Slovinsku po horách, pak jsem byl pár dnů v Chorvatsku, takže fyzicky to proti Křimicím hodně bolelo (úsměv).

Vůbec jste neuvažoval, že byste řekl trenéru Hudcovi ještě o volno pro tento zápas?I vzhledem kvůli tomu, jakou máme marodku, jiná varianta nebyla. Musel jsem nastoupit.

Možná i proto, že Křimice předcházela pověst černého koně soutěže. Stejně jako Tachov úvodní dva zápasy vyhrály, šel z nich strach?

Určitě. Mají skvělý mančaft, mají tam velká jména, kluky, co hráli i první ligu (Fořt, Vávra – pozn. aut.) a další borce, kteří prošli vyššími soutěžemi. Ale my jsme se s klukama semkli, dali jsme si v kabině nějaké příkazy a ty jsme plnili. Podle toho taky zápas dopadl.

Po sestupu z divize se ale kádr Tachova zase o trochu omladil. Jak tohle vnímáte?

Za mě je jedině dobře, že hrajou mladší kluci. Aspoň máme z čeho těžit. A musím říct, že ti mladíci jsou na tom fakt dobře.

Na rozhovor jsem vás vytrhl z bývalé stříbrské party - vy, Pavlas, Vejvoda a Tůma na jedné straně, proti vám stál Hřebík. Hrávali jste spolu, bylo příjemné se znovu setkat?

Jasně, psali jsme si už v týdnu, těšili jsme se na sebe. Je to hezký a určitě si dáme pivo.

Spoluhráči měli radost, že jsem vás oslovil. Bude vás to něco stát do klubové pokladny?Jojo, za hattrick i za rozhovor tam máme něco vypsaného. Určitě budu platit, ale rád přispěju. Těší mě, že se týmu daří.

Jaké by měly být ambice Tachova po sestupu? O rychlém návratu do divize se zatím nemluví?

Jé, tak do toho opravdu vůbec nevidím. Já hraju fotbal pro zábavu, rád vyhrávám, takže uvidíme, co bude na konci sezony.