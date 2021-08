Zajímavý zápas čeká na úvod divizní skupiny A fotbalisty Přeštic, kteří se letos znovu pokusí probojovat do třetí ligy. „Chceme postoupit,“ hlásí sebevědomě kouč Stanislav Purkart, jehož svěřenci sehrají první utkání nové sezony v sobotu dopoledne v Mariánských Lázních.

Tedy na půdě týmu, který jednapadesátiletý trenér před svým odchodem na jih Plzeňska koučoval. „Speciální zápas to pro mě ale už určitě nebude. Ano, v Mariánských Lázních jsem předtím trénoval, ale to už jsou tři roky. Speciální byl pro mě možná jen první vzájemný zápas po odchodu do Přeštic,“ říká zkušený kouč.

Fotbal znovu ožívá.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Přeštice jsou ale v konfrontaci dvou týmů ze západu Čech jednoznačným favoritem. Napomáhají tomu také výsledky posledních vzájemných zápasů na půdě celku z Chebska. Vloni Přeštice mužstvo z lázní deklasovaly 7:1, předloni zvítězily vysoko 5:0. „Ale tentokrát to podle mě tak snadné nebude,“ míní Purkart. „Cíl však zůstává stejný. Jsme favorité a bereme jedině tři body."

Do Klatov a Rokycan dorazí Jihočeši

O poznání složitější šichtu budou mít v sobotu odpoledne fotbalisté SK Klatovy 1898. Družina okolo trenéra Michala Hoffmanna hostí od 17 hodin jednoho z velkých favoritů divizní elity – béčko českobudějovického Dynama. V Pošumaví však zbraně předčasně neskládají.

„Už v minulosti jsme si dokázali, že Dynamo umíme potrápit. Za poslední dva roky jsme s nimi hráli třikrát a získali čtyři body. Věřím, že můžeme uspět i tentokrát,“ nechal se slyšet kouč Michal Hoffmann.

Pesimistické vyhlídky nemá ani kapitán klatovského celku Milan Mészáros. „Tipuji, že v domácím prostředí vyhrajeme. Moc bych si přál, abychom zvítězili 2:0 a oba góly dali ve druhé půli z kopce směrem k hospodě,“ směje se zkušený pilíř klatovské obranné řady.

Jihočeského soupeře vyhlížejí také v Rokycanech, kam přijede ambiciózní Lom. „Soupeř hodně posílil o kluky z Táborska a vyhlásil útok na postup do třetí ligy, takže nás nečeká nic jednoduchého,“ uvědomuje si kouč Milan Dejmek.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL A - sobota 10.15: Rakovník - Viktoria Plzeň B, 17.00: Jiskra Domažlice - Vyšehrad.

FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Cheb, Mariánské Lázně – Přeštice, 10.30: Hořovice – SENCO Doubravka, 14.00: Rokycany – Lom, 17.00: Klatovy – České Budějovice B, neděle 17.00: Slavoj Mýto – Katovice.

Krajský přebor – sobota 18.00: Zruč – Staňkov, Vejprnice – Bolevec, Stříbro – Domažlice B, Nepomuk – Horní Bříza, Rapid Plzeň – Nýrsko, Chotíkov – Černice, neděle 15.00: Tlumačov – Lhota, 18.00: Holýšov – Radnice.

I. A třída – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Kralovice, sobota 10.00: Luby – Žákava, Tachov – Bělá nad Radbuzou, 14.00: Svatobor Hrádek – Křimice, 17.30: Rokycany B – Sušice, 18.00: Košutka – Kaznějov, neděle 16.00: Svéradice – Žihle (hř. Velký Bor), 18.00: Mochtín – Slavoj Mýto B.