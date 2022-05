Po nerozhodné první půli podle něj Lhota na hosty vlítla. "Chtěla rozhodnout co nejdříve. My jsme toho nebyli schopní. Za nástup do druhé půle si domácí výhru zasloužili. Ale i při jejich tlaku za stavu 1:1 jsme asi dvakrát ztroskotali v brankových příležitostech. Poté padli dva šťastné góly domácích a pak už se to vezlo," popsal kouč Stříbra.

Stříbro bralo další tři body. Dva góly vstřelil Lanfranchi

Na druhou stranu uznal kvalitu Lhoty, která ze sedmi posledních utkání šestkrát vyhrála. "To pak máte sebevědomí a hraje se jinak. U nás je to nahoru a dolů. I přesto si myslím, že ve Lhotě jsme mohli získat body," řekl Zaoral.

V sobotu od 17.30 hodin hraje Stříbro v Chotíkově. "To bude boj a na jejich menším hřišti tvrdé, ale férové utkání. Chotíkovu se teď také výsledkově nedaří. Pojedeme se tam porvat o body, nic jiného nám nezbývá. Musíme se soustředit na každé utkání a vytěžit co nejvíce bodů i z těch venkovních. Škoda, že jsme neuspěli ve Lhotě, kde jsme si věřili na nějaký bodový zisk," uzavřel Luboš Zaoral.

