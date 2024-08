"Generálka ukázala přesně to, co jsme potřebovali. Pro nás to bylo skvělé utkání, které mělo parametry mistrovského zápasu. Výborný soupeř před dobrou diváckou kulisou. Duel splnil, co jsme od něj očekávali. Byl to velice důležitý zápas," řekl trenér Tachova Lukáš Hudec.

Tachov odehrál tři přátelské zápasy. Podle Hudce je to dostatečný počet. "Letní pauza byla čtyři týdny. My jsme hráli i modelové zápasy v trénincích," vysvětlil.