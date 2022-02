Byl jste z toho překvapený?

Byl. Hrával jsem útočníka, pak jsem se stáhl do obrany, ale teď jsem se opět posunul dopředu. Jsem rád, že se mi daří.

Góly jste vstřelil pravou i levou nohou. Jakou preferujete?

Kopu pravou, ale umím oběma. Jsem přeučený levák, podepisuju se pravou, ale nevadí mi hrát pravou nebo levou.

Na podzim jste v soutěži nevstřelil gól, ale teď jste dal čistý hattrick.

Odehrál jsem osm soutěžních zápasů, ale pak jsem se zranil. Vrátil jsem se až teď do zimní přípravy. V sezoně jsem hrál obránce, tak asi proto jsem nedal gól.

Proč vás trenér Jaroslav Pták vrátil do útoku?

Začali jsme hrát novým systémem, tak mě trenér vrátil do útoku (po odchodu Lukáše Tonky, pozn. aut.).

Tachov smetl druhý tým karlovarského krajského přeboru

Souhlasíte, že kvůli sebevědomí vám přišel hattrick vhod?

Určitě. Je to tak.

V přípravě jste vyhráli nad dvěma nejlepšími týmy přeboru Karlovarského kraje. Vypovídá to něco o síle Tachova, který má ambice postoupit z I. A třídy?

Už minulý rok jsme měli těžkou přípravu proti soupeřům krajského přeboru Plzeňského kraje. Kromě jednoho remízového zápasu jsme všechno vyhrávali a dávali jsme dost gólů. Kádr Tachova stoprocentně patří do krajského přeboru.

Jaké máte osobní cíle?

Mojí motivací bylo co nejdříve se uzdravit, abych zvládl zimní přípravu. Ale hlavně abychom Tachov posunuli do krajského přeboru, kam podle mě patří. Snem nás odchovanců, kteří se po pádu Tachova do okresního přeboru vrátili domů, je vykopat alespoň krajský přebor. To by bylo hezké.

Co vás přimělo k návratu domů?

Líbil se mi nápad nového šéfa tachovského fotbalu Martina Krýsla a Honzy Vydry, kteří mě oslovili s tím, že shánějí odchovance. Tehdy měli na soupisce jednoho hráče, takže se odchovanci začali vracet a přicházejí doteď. V Tachově jsem hrál od pěti let do dorostu. Poté jsem šel do áčka Rozvadova, který tenkrát hrál krajský přebor a byl farmou třetiligového Tachova. Z Rozvadova jsem se přes Dlouhý Újezd vrátil domů, abych pomohl v okresním přeboru.

Tachov porazil lídra Karlovarského krajského přeboru