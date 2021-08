Nevídanou střelnici si ve středeční předehrávce 15. kola krajského přeboru otevřeli fotbalisté Chotíkova, kteří zvítězili na půdě Staňkova vysoko 9:0. „Jsme za to samozřejmě moc rádi, ale k hodnocení toho tentokrát moc nemám. Domácí nekladli velký odpor a naše vysoké vítězství bylo zasloužené,“ řekl hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.

Chotíkov vyhrál ve Staňkově 9:0, teď ho čeká duel na půdě Horní Břízy. | Foto: archiv Deníku

A byl to právě on, kdo v 19. minutě otevřel gólový účet zápasu. O deset minut později přidal druhou branku a těsně před poločasovou přestávkou završil hattrick. „Od žáků to byl asi můj první hattrick, docela náhoda,“ smál se.