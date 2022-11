„Utkání jsme rozehráli nervózně, vázla nám kombinace, míč nám odskakoval a ani jsme si nevytvořili nějakou výraznou převahu. Postupně se to zlepšilo, ale naše tři stoprocentní gólové příležitosti jsme trestuhodně neproměnili. Naštěstí se jeden z našich střelců, Lanfranchi, prosadil střelou k tyči a ujali jsme se vedení. Další důležitý moment, faul domácích ve vápně na Lanfranchiho, potrestal Hudec proměněnou penaltou. Sice jsme se trochu uklidnili, ale fotbal z naší strany to nebyl dobrý až do konce poločasu,“ řekl trenér Tachova Jaroslav Pták.