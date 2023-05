Středeční semifinálové souboje letošního ročníku Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) rozhodly o tom, že za tři týdny dojde na reprízu loňského finále. Fotbalisté Kralovic totiž před vlastními fanoušky smetli plzeňský Smíchov a výhodu domácího prostředí využil také Tachov, který v urputné bitvě zdolal Vejprnice těsně 2:1.

FK Tachov - SK Slavia Vejprnice (archivní snímek).

„Na začátek musím pochválit Vejprnice, které u nás podaly obdivuhodný výkon. Hrály ze zabezpečené obrany a na brejky, které měly opravdu hodně nebezpečné. V některých situacích při nás stálo i štěstí. Rozhodně nejtěžší soupeř, se kterým jsme doma letos hráli," vysekl poklonu tachovský trenér Jaroslav Pták, jehož tým prohrával od 4. minuty po trefě Kouřila 0:1.

„Dostali jsme gól z takového prodlouženého rohu, kdy ve vápně propadl míč a hostující hráč to z úhlu trefil neskutečně do šibenice," popisoval trenér brzkou branku, která s Tachovem zamávala. „Znervózněli jsme," připustil Pták.

FK Tachov - SK Slavia Vejprnice (archivní snímek).Zdroj: Luděk Eidelpes

Přesto favorit mače ještě do poločasu vyrovnal a po změně stran výsledek otočil. Oba góly vstřelil Pavel Kořínek. „Po gólu na 2:1 jsme se zatáhli, protože jsme nechtěli udělat chybu a jít třeba do penalt. Je vidět, že nám zápasy typu K.O moc nejdou, ale jsme moc rádi, že jsme to nakonec zvládli, uhájili vítězství a postoupili do finále," doplnil k hodnocení lodivod FK Tachov.

Pyšný na svůj tým byl Lukáš Paul, trenér vejprnické Slavie. „Myslím si, že nám moc lidí nevěřilo, ale my jsme to Tachovu dost znepříjemnili. Měli jsme šance, ale v rozhodujících chvílích se projevila kvalita domácího mužstva a jeho hráčů. Tachov jsme určitě zaskočili, potrápili, ale prohráli jsme a já soupeři gratuluji k postupu do finále," uvedl Lukáš Paul jen malou chvíli po zápase.

FK Tachov - SK Slavia Vejprnice 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 32. a 69. Kořínek - 4. Kouřil. Rozhodčí: L. Fanfule - A. Fanfule, Hájek. ŽK: 2:1 (88. Čížek, 90. Kořínek - 82. Kotva). Diváci: 76. FK Tachov: Langr - Bulaiev, Mráz (59. Čížek), Habart, Lanfranchi (46. Viterna), Kořínek, Hudec, Vejvoda, Šroub (89. Sloup), Braun, Šuranský (85. Krýsl). Trenér: Jaroslav Pták. SK Slavia Vejprnice: Vavrík - Kouřil, Majerčík, J. Bayer, Dvořák, Svoboda (46. Svoboda), Puhlovský, Heller (75. A. Bayer), Milota (70. Rada), Pospíšil (46. Tarantík), Křemenák (88. Sobolík). Trenéři: L. Paul, R. Baxa.

TJ Sokol Kralovice - SK Smíchov Plzeň 4:1

Poločas: 1:0. Branky: 32. Kulhánek, 48. Kříž, 59. Gažák, 64. David Sládek – 78. Marek. Rozhodčí: Nesvadba - Strejcová, Rada. ŽK: 1:2 (72. Gažák - 44. Duspiva, 53. Titlbach). Diváci: 205. J Sokol Kralovice: Kozler - D. Sládek, L. Sládek, Řenč (60. Zeman), Lavička, Berbr, Běláč (46. Vrána), Hurt (66. Kůsa), J. Kulhánek (66. Škrle), Gažák (81. M. Kulhánek, Kříž. Trenér: Tomáš Škvor. SK Smíchov Plzeň: Čapský - D. Bešta, T. Sládek, Duspiva, Fujan, Kašperák (46. Klíma), Přibáň, Titlbach, Tobrman, Louda, Marek. Trenér: Jiří Sulek.

