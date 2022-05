„Pro nás je to svátek. Přijedou Domažlice, které tu nebyly snad třicet let,“ řekl trenér Radnic, jehož tým zažívá snovou sezonu, je druhý a na stříbrné pozici by chtěl vydržet až do konce. „Ale bude to hodně těžké. Teď nás čeká vedoucí tým tabulky, pak Lhota, Horní Bříza a Nýrsko. To jsou celky, které na jaře teď pravidelně bodují,“ uvědomuje si Aubrecht. Přesto by se chtěl na další klíčové duely naladit úspěšným výsledkem proti Chodům, kteří se v případě zisku tří bodů stanou šest kol před koncem sezony mistry.