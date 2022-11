V případě, že Klokani nevyhrají nad Přešticemi a Jiskra porazí Admiru za tři body, budou to právě Chodové, kteří stráví dlouhou zimní přestávku na pozici lídra. Pokud tedy ještě béčko Viktorie neuspěje v sobotu večer na hřišti karlovarské Slavie. To by se pak Jiskra o titul půlmistra musela podělit, protože viktoriáni mají na kontě stejný počet bodů (30) jako Jiskra i Pražané.