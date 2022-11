"Věřím, že za sezonu dám alespoň pět gólů," dodal.

Obou branek docílil hlavou po standardních situacích. "Nohama to moc neumím. Jsem spíš hlavičkář," řekl s úsměvem obránce Baníku Stříbro.

Pavlas a Demjan se na fotbalovém trávníku postavili vedle sebe ve druhém zápase po delší době, protože i Pavlas měl zdravotní problémy. Vzájemnou spolupráci si oba pochvalují. "Nejradši bych hrál jen s ním," svěřil se Demjan.

Jedenatřicetiletý fotbalista začínal v Baníku Stříbro, ale od 14 let hrál za Viktorii Plzeň. "Tam jsem byl pět nebo šest let. Poté jsem se vrátil do Stříbra, odkud jsem odešel hrát do Německa," přiblížil Demjan.

V létě 2017 se opět vrátil do Stříbra, kde působí dodnes.

Z mládežnických kategoriích Viktorie zažil jako spoluhráče Vladimíra Daridu, Davida Štípka či Davida Vaněčka. Ve stoperské dvojici hrál s Markem Kyselou.

Patří tak k nejzkušenějším fotbalistům krajského přeboru. "Myslím si, že soutěž šla úrovní dolů až je to ostuda, kromě Tachova. Současný krajský přebor mi připadá jako I. B třída před pěti, šesti lety," mrzí Petra Demjana.