"Ale odmala jím nejsem, protože asi sedm let jsem hrál obránce. Posledních čtyři pět let mám ofenzivní úkoly a od té doby jsem úspěšný ve střílení branek," dodal s úsměvem fotbalista, který byl v minulé sezoně na zkoušku ve třetiligovém Robstavu.

Donate popsal svůj přesun z defenzivy na ofenzivní posty. "S trenérem jsme zkoušeli nové věci a z obrany jsem se postupně posunul do středu zálohy, protože v dorostu jsem byl jeden z těch, kteří uměli dát klíčovou nahrávku. Takže se to stupňovalo, postupoval jsem víc a víc dopředu, až jsem šel do útoku," vybavil si Dominik Donate.

Góly nejčastěji střílí nohama. "Žákavě jsem dával jednu branku hlavou po rohovém kopu," upozornil.

Nestanovil si sezonní gólovou hranici. "Chtěl bych to dělat tak, že do každého zápasu půjdu s tím, že jsem ještě žádný gól nevstřelil, aby mě to motivovalo je dávat. Nechci se uspokojit tím, že mám třeba patnáct gólů a už jich nepotřebuji víc. Po sezoně se pak kouknu na tabulku střelců," prozradil Donate.

Ačkoliv věkem ještě patří do dorostu, tak při kolizi zápasů A týmu a dorostu by mělo mít prioritu áčko. "Upřímně úplně nevím, jak to bude, protože vedení Baníku to řeší," pravil.

Mladý fotbalista si pochvaluje přítomnost nového trenéra Stříbra Václava Bezdičky na hřišti. Jedenapadesátiletý kouč hrál proti Žákavě v obraně. "Pan trenér je zkušený hráč a hře dodá klid. Dokáže nám pomoci s rozehrávkou, diriguje mužstvo a hlavně mluví, což nám mladým hráčům chybí, protože při zápase moc nekomunikujeme," prohlásil Dominik Donate.