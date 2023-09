Čich na góly měl už v mládežnických kategoriích. "Před třemi roky v dorostu za Třemešnou jsem dal v jednom zápase asi šest gólů. Nevím, jestli se považuju za střelce. Dávám dost gólů, ale je to tím, že mám hodně šancí a že to na mě kluci hrají. V týmu Stráže mám roli střelce. Nejčastěji skóruju nohou, nejsem hlavičkář," řekl útočník nováčka I. B třídy skupiny A

Fotbalové abecedě se naučil doma ve Stráži, kde chodil na hřiště už jako předškolák. Ve dvanácti letech sekl s fotbalem a pokračoval v hokeji v Karlových Varech.

Daniel Černý (v modrém) ze Stráže v této sezoně I. B třídy skupiny A.Zdroj: Tereza a Karolína Rubantovy

"Z Varů jsem odešel hrát hokejovou druhou ligu do Chebu, ale nastala koronavirová pandemie, takže nám skončila sezona po třech zápasech, během nichž jsem dal jeden gól, premiérový ve druhé lize. V té době jsem končil studium střední školy, dostal jsem nabídku jít pracovat do Německa, což jsem neodmítl, protože za hokej jsem nedostal peníze, které by mě uživily. Stíhat práci v Německu s hokejem by bylo náročné, a proto jsem skončil s hokejem, který hraju jen rekreačně s kluky v Tachově. Fotbal jsem znovu začal hrát až v sedmnácti letech v Třemešné a po dvou sezonách jsem se vrátil ke klukům do Stráže," popsal Černý.

Cílem Stráže je udržet se v I. B třídě. "Osobně nemám ambice hrát jinde vyšší soutěž. Když už, tak jedině se Stráží," svěřil se Daniel Černý.