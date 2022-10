Je to tak, jak říká trenér. V podstatě jsem tachovský Lewandowski," směje se Lukáš Čížek.

Pro fotbalistu se zkušenostmi z ČFL není neobvyklé vstřelit tři góly v I. A třídě. "Dal jsem i sedm, šest, pět gólů ve vyšších soutěžích. Pět i šest branek v krajském přeboru, tři góly v divizi. Neobvyklé je to, že v Malesicích jsem vstřelil tři branky ze tří zakončení," uvedl Čížek.

Lukáš Čížek přestupuje z Boru zpět do Tachova

Třetiligovou ČFL hrál v Tachově a v Unionu Cheb. V Tachově kopal i divizi a při své psolední misi v tomto klubu i okresní přebor. Hrával v Rozvadově a samozřejmé i v rodném Boru. "Prošel jsem se různě po západních Čechách. Před třemi roky jsem odešel z Tachova do Boru, ale odtud jsem po třech zápasech šel zpět do Tachova, abych nemusel někam dojíždět. Navíc jsem měl vždy srdce pro Tachov. Ve druhé polovině minulé sezony jsem přestoupil do Dlouhého Újezda, protože v Tachově jsem se nepohodl s trenérem Ptákem," řekl Lukáš Čížek.

S Čížkem v sestavě vykopal Dlouhý Újezd postup do I. A třídy z prvního místa v I. B třídě. "V I. A třídě už klub hrál, ale snad poprvé postoupil z prvního místa a získal pohár, který Dlouhý Újezd chtěl. V I. A třídě je to teď taková dieta, myslel jsem si, že budeme trochu lepší, ale nemáme úplně široký kádr. Když máme lidi na mardoce, tak nemáme příliš kvalitní lavičku, zastupitelnost tam moc není," prohlásil rodák z Boru, kde s fotbalem začínal, ale většinu mládežnického období strávil v Tachově.

Co říká na znovuzrození Tachova, který po pádu do okresního přeboru každým rokem postupuje a tuto sezonu má nakročeno na postup do divize? "Je to fantastické a moc to klukům přeju. Se staršími hráči jsme toho hodně zažili. Když mám volno, jdu se na kluky podívat. Tachov je moje srdeční záležitost," svěřil se Lukáš Čížek.