K pískání tě přivedl táta, stále aktivní rozhodčí. Kolik ti bylo a bylo to složité přemlouvání? Bylo mi čtrnáct. Fotbal mě vždy bavil, takže to žádné přemlouvání nebylo. Taťka se mě jednoho dne zeptal, jestli bych nechtěla pískat fotbal, a já bez váhání řekla ano. A to i přesto, že jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.

Jaké byly začátky s píšťalkou?

Pro mě osobně dost těžké. Ze začátku jsem netušila, co a jak mám dělat. Do toho padaly nadávky na mou osobu jak od hráčů, tak i od diváků. Snášela jsem to špatně a kolikrát jsem to i obrečela. Ale určitě jsem ráda, že jsem to překonala, a stále pokračuji jako rozhodčí.

Jaké soutěže dnes řídíš?

V mužských soutěžích jsem nominovaná jako rozhodčí na 1. A třídu, 1. B třídu a jako asistentka jsem ve všech krajských soutěžích. V ženských soutěžích jsem jako rozhodčí i asistentka v 1. lize a 2. lize žen.

V čem vidíš největší rozdíly v řízení mužských a ženských zápasů?

Rozdíl je určitě ve stylu hry žen a mužů. Já osobně raději řídím utkání mužů. Je pro mě více předvídatelné, zatímco u žen většinou nevíte, co čekat. Také si myslím, že muži mají větší zápal do hry, a samozřejmě je ta hra rychlejší než zápasy žen.

Co považuješ za největší dosavadní rozhodcovský zážitek?

Prozatím, že jsem mohla být jako asistentka na ženském derby Sparta–Slavia. Další bylo nedávné ME dívek do 19 let, které se konalo u nás. Dělala jsem tam doprovod technické delegátce z Estonska. Bylo skvělé zažít, jak takový turnaj probíhá, vidět zápasy na takové úrovni a seznámit se s lidmi, kteří se v tomto fotbalu pohybují.

Jaké jsou tvé budoucí cíle v rozhodcovské kariéře?

Teď momentálně bych chtěla zažít jako rozhodčí nebo asistentka nějaký zápas, případně turnaj v zahraničí. Jednou bych chtěla patřit mezi rozhodčí a asistenty na mezinárodní listině.

Rozhodčí Kateřina Petrželková.Zdroj: archiv

Máš některé vzory mezi rozhodčími?

Určitě je to Dagmar Damková, která se jako první žena z Česka prosadila u nás i ve světě jako rozhodčí. Razila nám nelehkou cestu a jsem přesvědčena, že je to vzor pro každou rozhodčí z Česka.

Co dělá Kateřina mimo fotbal?

Kromě rozhodování fotbalových zápasů mám ráda snad všechny sporty. Běhání, tenis, box nebo cvičení v posilovně. Také ráda cestuji. A pokud jde, studuji pedagogickou fakultu v Praze na Karlově univerzitě.

