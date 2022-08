„Je to derby a soupeř, kterého vede bývalý trenér Klatov. Očekávám asi podobné utkání jako minulý víkend v Českém Krumlově (Klatovy remizovaly 2:2). Rokycany mají v týmu vysoké chlapy, nic moc nevymýšlejí. Hrají takový typický divizní fotbal, kdy to vesměs nakopnou dopředu a tam se o to rvou. My se na to musíme dobře připravit, protože rozhodně chceme tři body,“ má jasno čtyřiatřicetiletý, zkušený a obávaný klatovský útočník Antonín Presl.