I. B třída, skupina B – sobota 10.00: Chlumčany – Přeštice B, 10.15: Pačejov – Štěnovice, 16.00: Chanovice – Měcholupy, Vrhaveč – Klatovy B, Kasejovice – Bolešiny, Dobřany – Blovice, neděle 16.00: Horažďovice – Chotěšov. I. B třída, skupina C – sobota 16.00: Příkosice – Plasy, Kozolupy – Smíchov Plzeň, Všeruby – Volduchy, Město Touškov – Slovan Plzeň, Raková – Chrást, neděle 14.00: Zbiroh – Vejprnice B, 16.00: Malesice – Dýšina.

„Oba týmy se dobře znají. S Doubravkou je to vždy tradiční derby a pro diváky hodně zajímavé. Hosté určitě přijedou hrát fotbal a my zase budeme chtít udržet domácí neporazitelnost. Snad bude pěkná kulisa a vyjde také počasí,“ přeje si velezkušený fotbalista Klatov Martin Janda.

Domácí fotbalisté, které jako hlavní kouč vede trenér Michal Hoffmann, letos před vlastními fanoušky ještě neprohráli, jenomže poslední tři zápasy ani nevyhráli. Po remíze s Petřínem padli minulý víkend v Chebu (1:3) a v úterním vloženém kole také v jihočeských Katovicích (2:4). To Doubravka se naopak na pikantní mač naladila sváteční výhrou 3:2 doma nad Sedlčany. I proto sobotní vzájemné utkání nemá favorita.

Sobota, tři hodiny odpoledne, stadion na Rozvoji v Klatovech. To jsou základní, ale jasné informace pro fotbalové fanoušky, kteří si nechtějí nechat ujít další třaskavé derby mezi SK Klatovy 1898 a plzeňskou Doubravkou, které se hraje již v sobotu v rámci 10. kola divize A.

