Koučům tradičních mužstev soutěže dává za pravdu minulý ročník Poháru krajského fotbalového svazu, v němž ve finále hrály Koloveč a Horšovský Týn, tehdy zástupci I. A třídy. Obě mužstva přitom na své cestě do finále vyřadila kluby z krajského přeboru.A Koloveč na začátku srpna vyřadila z MOL Cupu divizního nováčka Vejprnice (3:1).

„Měli bychom být konkurenceschopní. Budeme se snažit hrát mimo sestupové příčky,“ řekl trenér Horšovského Týna Václav Kopejtko.

Také kouč Kolovče Martin Steinbrücker věří, že Slavoj bude hrát v krajském přeboru důstojnou roli. „Zabydlíme se tam a budeme hrát dobrý fotbal, aby na nás chodili lidi jako teď,“ přeje si.

Roli otloukánka nemíní plnit ani další nováček a čtvrtý tým tabulky I. A třídy minulé sezony – Chlumčany. „Mužstvo má na to hrát ve středu tabulky krajského přeboru,“ prohlásil předseda klubu TJ Keramika Chlumčany Josef Milota.

Velké, postupové ambice do divize bude mít nováček a vítěz I. A třídy – Křimice, které z Domažlic posílil Stanislav Vávra. Plzeňský klub měl zájem o další dva až tři fotbalisty favorita třetí ligy.

Favoritem na celkové prvenství v krajském přeboru budou Tachov či Rapid Plzeň.

„Každý zápas budeme chtít vyhrát. S vedením klubu jsme si dali cíl stabilizovat kádr a do tří let se pokusit vrátit do divize. Máme čas pracovat, aby kádr i klub byly připravené, pokud se v dohledné době postoupí,“ pravil lodivod Tachova Hudec.

V minulé sezoně patřil Rapid k předním celkům krajského přeboru. To by mělo platit i tento ročník. Plzeňský celek nedoznal během léta prakticky žádných změn, k tomu přilákal do svých řad hráče z divizní Doubravky.

„Skončili jsme třetí, tým jsme udrželi pohromadě a k tomu dorazila jedna posila z vyšší soutěže. Určitě nechceme skončit hůř, a výš už moc možností nezbývá,“ usmíval se trenér Rapidu Pavel Šimsa.

Opačné starosti mají v Klatovech, které spadly z divize. V kádru A-týmu nezůstal kámen na kameni a trenéra Martina Jandu vystřídal staronový kouč Luboš Vašica. Klatovy v přípravě prohrály zápasy s týmy I. A i I. B třídy. „Ze sezony mám neskutečný strach, husí kůži mi nahání prohraná utkání z přípravy. Noví hráči se seznamují s dospělým fotbalem, a tak vytvářejí chyby. Bohužel kvalita kádru zatím není. Muselo by přijít ještě pět hráčů, abychom mohli říct, že hrajeme o záchranu,“ přiznal Vašica.

Nepříjemné chvíle zažívalo v létě Nýrsko. „Kvůli nemocem jsme se scházeli postupně. Někteří měli příušnice, takže jsme museli odkládat start přípravy o týden. Kádr byl kompletní až v průběhu předposledního týdne letní přípravy,“ konstatoval trenér Okuly Nýrsko Petr Výtisk.