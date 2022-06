Z krajského přeboru přímo sestoupí poslední tým tabulky. Předposlední a čtrnáctý celek budou hrát baráž o udržení soutěže se třetím a čtvrtým mužstvem I. A třídy.

Optimismus a naději do dalších bojů dává Baníku výsledek z Vejprnic. "S bodem jsme určitě spokojení i s ohledem na sestavu, protože jsme museli vzít kluky z béčka. Hráli jsme zodpovědně, kluci dodržovali to, co jsme si řekli. I když jsme prohrávali, tak bylo vidět, že kluci chtějí uspět a že do toho dávají všechno. Hráči, kteří nepatří do základní sestavy do toho dali hodně srdíčka," uvedl Pleško.

Stříbrský trenér zatím netuší, jestli se pro případnou baráž vyprázdní marodka. "Jsou tam svalová zranění, která netrvají týden, ale za dobré konstelace minimálně dva až tři týdny," konstatoval Lukáš Pleško.

Stříbro nezvládlo důležitý zápas se Zručí a baráži se asi nevyhne