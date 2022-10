„Konečně se nám podařilo otočit nepříznivý výsledek. Dvakrát jsme prohrávali, vítězný gól jsme dali v 93. minutě. Klukům se vyplatilo, že hráli až do konce. Urvali jsme další důležité body,“ říkal trenér Baníku Stříbro Lubomír Zaoral.

Deník nominoval střelce dvou gólů Radka Skopového na hráče kola. Jak byste zhodnotil jeho výkon?

Radek je fotbalista, který má výbornou střelu oběma nohama. Nabádáme všechny hráče, aby stříleli. Radkovi se povedla jedna střela z vápna, kdy brankář trochu nejistě pomohl gólu, když mu balon propadl rukama. První gól dával z dorážky na malém vápně. Radek se střelecky chytil, ale je to hráč, který může dávat mnohem více gólů.

Pomohlo vám, že soupeř dohrával půlhodinu v deseti hráčích?

Ne vždy je výhoda hrát proti deseti, obzvlášť na naší malé umělce, ale teď nám to pomohlo, protože byl vyloučený vysoký hráč soupeře, který prodlužoval balony a v útoku nás zlobil. Takže potom jsme měli „volnější nohy“ do útočení.

Našli jste v Radkovi Skopovém střelce?

Těch hráčů, kteří mohou dávat góly, máme víc. Je super, že se to teď povedlo Radkovi. On je hráč velkých kvalit a má v sobě mnohem víc. Skoro v každém zápase vstřelíme gól, ale z vytvořených šancí nám tam toho padá málo. Ani proti Zruči to nebylo herně ideální, ale máme tři body.

Ty jsou důležité, protože jste se bodově vzdálili poslednímu Staňkovu a udrželi kontakt se soupeři před vámi.

Ano. Spodek tabulky vypadá vyrovnaně a jsme rádi, že se držíme v kontaktu s týmy před námi. Uvidíme v dalším kole.

V něm hrajete na hřišti jedenáctých Radnic, které jsou tři body před vámi (Stříbro je patnácté, pozn. aut.). Jak to odhadujete?

Radnice mají kvalitní a zkušený mančaft, i když se jim nedaří jako minulou sezonu. U nich nás nečeká něco jednoduchého. Připraví se na nás, ale to samé uděláme my, abychom tam v neděli urvali nějaké body.

