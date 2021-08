Na to, aby dovedli zápas k remíze, se ale svěřenci trenéra Lukáše Pleška pořádně nadřeli. V utkání hned dvakrát prohrávali a vyrovnání zajistil až v samotném závěru skórující Korynta.

„Byl to vyrovnaný zápas, v němž bylo hodně nepřesností na obou stranách. Možná jsme měli o něco více ze hry, ale celkově remíza odpovídala průběhu. I počet šancí byl stejný,“ řekl k zápasu kouč Stříbra, jehož tým poté urval druhý bod v pokutových kopech.

„Penalty jsou už takový bonus navíc pro toho, kdo uspěje, druhý je naopak zklamaný. Teď už to snad zůstalo jen u nás v kraji. Mně osobně to nevadí, ale nevím, jak se k tomu staví ostatní. Jestli to je zajímavé pro diváka, tak není třeba to rušit,“ přemýšlí Pleško nad dodatečným penaltovým rozstřelem po nerozhodném stavu.

Jeho mužstvo přesto ukázalo velkou sílu, když dvakrát odpovědělo na branku soupeře. „Herně jsme odehráli o něco horší zápas než v Radnicích. Hosté neměli také příliš hráčů. Horní Bříze docházely síly, ale bohužel jsme to nedokázali využít v náš prospěch a zatavit je, bylo navíc pořádné horko,“ pokračoval lodivod Stříbra.

Před začátkem soutěže nepanoval v celku z Tachovska velký optimismus vzhledem k nepříliš dobrým výsledkům v přípravě.

„Myslím si, že se zlepšujeme, ale soupeři určitě také na sobě pracují. Strach nemám, nicméně respekt ano, protože vím sám, že na tom nejsme stále dobře. Trápíme se v koncovce a také nás sráží individuální chyby v obraně. Na to se snažíme hráče upozorňovat a především to odbourávat,“ vysvětluje Lukáš Pleško.

Radost mu naopak dělá oproti přípravné fázi lepší tréninková píle. „Říkám klukům stále, že trénink dělá mistra. Kdo se chce zlepšovat, musí trénovat. Samo to nepůjde. Jsem rád, že jsme si tohle s hráči vyjasnili a makají na sobě nejen tehdy když se všichni sejdeme,“ dodává s úsměvem trenér Baníku.