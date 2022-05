Trenér Pleško zmiňoval nedůslednost a nekoncentrovanost.

To určitě. Od druhé půle nebyla naše obranná řada vůbec koncentrovaná, a proto jsme v 90. minutě dostali rozhodující branku.

Podepsaly se na výkonu i výroky rozhodčího?

V poločase jsme si řekli, že to hodíme za hlavu, protože už se to vrátit nedá. My jsme amatéři, takže nekoncentrovanost tam trochu byla. Myslím si ale, že to bylo i tím, že jsme neproměnili čtyři nebo pět tutovek.

Jaké jsou pocity po zápase, který jste prohráli 1:2 brankou v 90. minutě?

Je to hodně těžké. Vždy se snažíme dát co nejvíce gólů, ale střelecky se nám nedaří. Dostáváme zbytečné góly a kvůli tomu ztrácíme body.

V tabulce jste klesli na 14. místo. V sobotu vás doma čeká dvanáctá Zruč, která má o bod víc. Klíčový zápas?

Hodně klíčový zápas. Zruči se pod panem Krausem, který trénoval i Stříbro, daří. Bude to těžký zápas, ale hrajeme doma, což bude plus.

To, že se znáte s trenérem Krausem, bude výhoda pro vás, nebo pro Zruč?

Myslím si, že spíš pro Zruč, protože pan Kraus nás zná lépe, než my jeho. Takže svým svěřencům může poradit nějaké individuální věci a tím bude Zruč o krůček napřed.

