Domácí Zruč se podle něj soustředila na obranu a výborně bránila. „Tím valem se procházelo jen velmi těžko. Branku domácích jsme sice obléhali, ale bez efektu. Ve druhém poločase jsme náš tlak ještě zvýraznili, několik šancí jsme měli, bohužel branku jsme z toho nevytěžili. Zruč dělala všechno možné, aby ubránila doma remízu, a to se jim nakonec povedlo. Musíme to respektovat,“ řekl Pták.

Rychlý gól nám pomohl, je přesvědčen trenér Tachova Pták

„Víme, co máme hrát proti týmům, které brání zuby nehty, bohužel tentokrát to nevyšlo. Chyběla nám především větší kreativita a přesnost v předfinální fázi. To se ale ve fotbale stává,“ dodal kouč Tachova.

Podzimní část sezony hodnotil jako fantastickou. „Sehráli jsme krásné zápasy a já mám z našeho týmu velkou radost. Kabina funguje výborně, nikdo na nás kvůli postupu netlačí a celkově atmosféra v klubu je i díky našemu vedení skvělá,“ uzavřel Jaroslav Pták.

Hra nebyla žádná hitparáda, kritizoval trenér Pták