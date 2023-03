Mám radost, že mohu hrát derby proti bývalým hráčům ČFL, říká stříbrský Kolena

Fotbalisté Baníku Stříbro vedli v okresním derby 17. kola krajského přeboru nad Tachovem 1:0, ale po devadesáti minutách museli kousat porážku 2:6. Za domácí Baník otevřel skóre Jiří Kolena, ale do poločasu hosté nastříleli pět branek - 1:5. "Úvod utkání jsem čekal o dost těžší, ale skočili jsme do toho dobře. Ve třetí minutě jsme dali gól, ale bohužel jsme vedení dlouho neudrželi. Byl to začátek a proti nám hrál silný Tachov," uznal fotbalista Stříbra Jiří Kolena.

17. kolo KP: Baník Stříbro (bílomodří) - Tachov 2:6, 11. března 2023. | Foto: fktachov.cz

Poločasový stav 1:5 zavdával myšlenku na stříbrský debakl, ale po změně stran padly pouze dva góly, a to po jednom na každé straně. "O poločase trenéři na nás nekřičeli, že prohráváme 1:5 s týmem, který vede tabulku krajského přeboru," uvedl jedenadvacetiletý odchovanec Stříbra, který v mládežnických kategoriích hrál za Erpužice a Petřín Plzeň. Co pro něho znamená derby s Tachovem? "Tachov je nejlepší klub soutěže, takže mám radost, když si mohu proti němu zahrát. V kádru mají fotbalisty, kteří hráli ČFL. Přece jen je to proti nim jiný zápas než s ostatními týmy krajského přeboru," řekl Kolena. Bodová ztráta předposledního Baníku s prvním Tachovem se tak nějak čekala. Vzhledem k postavení v tabulce čeká Stříbro důležitější duel tuto sobotu od 14 hodin doma s Holýšovem, který je třináctý s náskokem dvou bodů na Baník Stříbro. "Střed tabulky je vyrovnaný a záleží na každém bodu. Máme radost, že jsme uhráli alespoň bodu proti Nýrsku před dvěma týdny. Myslím si, že proti Holýšovu budeme ve výhodě díky našemu hřišti s umělým povrchem, na kterém podle mě umíme jen my, protože na něm pořád trénujeme. Ale už se těším na trávu, snad na ni vlétneme ještě v této sezoně," prohlásil Jiří Kolena. OHLASY Z PŘEBORU: Baník bojoval, ale okresní derby ovládl vedoucí Tachov

