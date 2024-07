„První kolo jsme přešli celkem hladce, ale teď nás čeká silný soupeř,“ hlásil ještě z metropole Lotyšska český fotbalista Petr Mareš. Teď už má za sebou předzápasový trénink v přístavním norském městě, kde se hraje v úterý od 17 hodin první zápas. Odveta je na programu v Rize ve středu 31. července od 19 hodin.

Bodo/Glimt má s českým fotbalem poměrně čerstvou zkušenost, loni ve 2. předkole Konferenční ligy vyřadilo pražské Bohemians, když po vítězství 3:0 zvládlo i odvetu v Ďolíčku (4:2). „Ani jsem nikoho z kluků nezkoušel kontaktovat. Máme dost materiálu od našeho videoanalityka, takže si myslím, že víme, co nás čeká,“ doplnil Petr Mareš.

„Náš cíl je letos aspoň skupina Konferenční ligy,“ prozradil fotbalista, který pochází z Chodové Plané na Tachovsku, už v dřívějším povídání pro Deník. Na konci přestupního termínu přivítal v Rize bývalého slávistu Victora Osuagwu, dvacetiletý Nigerijec zaujal při angažmá v jiném lotyšském klubu Jelgava, kde loni hostoval. Teď se zkusí prosadit do kádru mistra.

Mareš už si tuhle soutěž v dresu RFS Riga zahrál před dvěma lety lety. A letos k ní má také nečekaně blízko, přál mu totiž pondělní los 3. předkol evropských pohárů. I v případě, že Bodo/Glimt potvrdí roli favorita, lotyšský šampion by se přesunul do kvalifikace do Evropské ligy, v níž by ho čekal poražený ze souboje UE Santa Coloma s dánským Midtjyllandem, který je jasným favoritem. V případě úspěchu by se klub z metropole Lotyšska střetl s lepším z dvojice Panevežys (Litva) – Jagiellonie (Polsko).