Když mu bylo sedm let vydal se Nieves Guilarte Dehibis Jesus s maminkou, která si tady našla přítele, a šesti sourozenci z rodné Venezuely na Tachovsko, kde díky nevlastnímu dědečkovi z Česka propadl kouzlu fotbalu.

Nieves Guilarte Dehibis Jesus (vpravo). 20. kolo krajského přeboru: SK Rapid Plzeň - FK Tachov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 0:4. | Foto: Deník/Filip Nekola

„Předtím to spíš vypadalo, že budu hrát baseball, to je ve Venezuele národní sport,“ přiznal Nieves, kterému ale v Tachově neřekne nikdo jinak než Dejvis.

„Zkoušel jsem i basket nebo běhání, ale nakonec jsem stejně skončil u fotbalu,“ pokračoval tachovský mladík.

Lásku k fotbalu v něm probudil děda. „Sám fotbal hrál, každý den na něj koukal v televizi a mě ten sport zaujal. Začal jsem kopat do míče a neskutečně mě to chytlo,“ pokračoval talentovaný mladík.

Jako správný Jihoameričan vyniká technikou, ale i kvůli drobné postavě trochu zaostává fyzicky. Fotbal však miluje. „I dvanáctiletý brácha ho hraje,“ prozradil Nieves, že není jediným fotbalistou v rodině.

On sám hrál zpočátku v mládeži Sokola Stráž, pak přešel do FK Tachov a teď už třetím rokem válí za muže.

Ti jsou nováčkem v krajském přeboru, ale zatím soutěží prochází suverénně, jasně vedou a mají namířeno do divize.

Nieves se odvděčuje za důvěru góly. Trenér chce po mně branky a presink, říká

„Zpočátku to bylo těžké, byl to velký skok, ale časem jsem si zvykl,“ říká Nieves, který i teď patří k benjamínkům v týmu, proto získává zkušenosti od ostřílenějších borců. Někteří z nich ještě pamatují, když se v Tachově hrála Česká fotbalová liga.

„Jsem rád, když mi zkušenější kluci poradí. Zejména Hudec, Viterna a Giuseppe Lafranchi,“ jmenoval mladík spoluhráče, od nichž čerpá zkušenosti. Samozřejmě, že dál sleduje i fotbal v rodné zemi. Dobře ví, kdo jsou ve Venezuele největší hvězdy.

„Jsou tam zajímaví hráči, jako Rondón, mně se hrozně líbí Soteldo, a známý je také Rincón,“ vyjmenoval bez zaváhání největší esa venezuelského fotbalu.

A ještě se vrátil k možnosti navštívit rodnou zemi. „Teď je tam taková situace, že se mi tam ani nechce letět,“ přiznal se.devatenáctiletý fotbalista, který pochází z Valencie, třetího největšího města Venezuely.

Svoje vzory hledal spíš v Brazílii a Argentině. „Neymar a zpočátku hlavně Messi,“ ukázal na hvězdy Paris SG. On sám tak vysoko nemyslí, momentálně by ho potěšil postup s Tachovem do divize.

„Za to bych byl strašně rád,“ přiznal mladík, který myslí i na civilní povolání. V Tachově-Světcích se učí na truhláře. „Letos končím. Uvidíme, co dál,“ není Nieves úplně rozhodnutý.

KANONÝR DENÍKU: Nieves vstřelil čtyři góly za šestnáct minut